Flexispot PS9: Klemmbare Steckdosenleiste für den Schreibtisch

Einfach zu montieren

Die Flexispot klemmbare Steckdosenleiste PS9 kann verwendet werden, um am Schreibtisch auf Arbeitshöhe Steckdosen nachzurüsten. Die Flexispot PS9 verfügt über ein 1,80 Meter langes Stromkabel . Insgesamt befinden sich drei Steckdosen sowie zwei USB-Ports auf der Vorderseite. Es handelt sich dabei um einen USB-A- sowie einen USB-C-Port. Außerdem gibt es eine Status-LED, die grün leuchtet, wenn die Steckdosenleiste mit Strom versorgt wird.Die PS9 kann an einer beliebigen Seite des Schreibtischs festgeklemmt werden. Im Lieferumfang befindet sich alles, um die Steckdosenleiste zu montieren. Flexispot bietet die klemmbare Steckdosenleiste passend zu den gängigen Arbeitsplatten in Weiß und Schwarz an. Nicht jede Arbeitsplatte verfügt über eine Aussparung für Steckdosen, sodass mitunter umständliche Arrangements getroffen werden müssen. Teils besteht die Gefahr, dass sich Stromkabel beim Auf- und Abfahren des Tisches verheddern. Bei einer unbedachten Bewegung kann es passieren, dass unter anderem der liebgewonnene Monitor deswegen zu Boden geht. Durch die feste Installation von Steckdosen an der Arbeitsplatte kann dieser Unfallgefahr aus dem Weg gegangen werden.Die Flexispot PS9 hat weiterhin einen großen Vorteil gegenüber Steckdosen, die in der Arbeitsplatte eingelassen werden: Der Klemmverschluss erlaubt es, bei Bedarf die Steckdosenleiste neu auszurichten. Benötigt man eine Steckdose morgen an einer anderen Stelle als heute, ist die Position binnen weniger Handgriffe geändert. Gerade bei Geräten mit kurzem Stromkabel kann dies von Vorteil sein.Bei unserem Kollegen Timm Mohn wurde die klemmbare Steckdosenleiste an einem Flexispot E8 (https://winfuture.de/videos/Hardware/Flexispot-E8-Schreibtisch-Gestell-mit-vielen-smarten-Optionen-23889.html) montiert. Die Installation dauert nicht mal eine Minute. Nachfolgend können bis zu fünf Geräte angeschlossen werden. Das zuvor erwähnte Schreibtischgestell kommt ohne eigene Steckdosen oder USB-Ports daher. Das ist nicht bei jedem Schreibtisch der Fall: Der Flexispot Q8 verfügt immerhin über zwei USB-Ports an der Front. Bewegt man den Tisch, können diese allerdings keinen Strom abgeben. Während der Tisch auf eine gewünschte Höhe fährt, wird somit unter anderem der Ladevorgang vom Smartphone unterbrochen. Verwendet man allerdings die Flexispot PS9, wirkt sich die Positionsveränderung des Tisches nicht auf den Stromfluss für etwaige angeschlossene Geräte aus. Überdies bietet die Steckdosenleiste mit den drei Schuko-Steckplätzen viel mehr Flexibilität als ein reines USB-Interface. Flexispot bietet die Flexispot klemmbare Steckdosenleiste für 59,99 Euro an