Geekom Mini IT12: Leistungsfähiger Mini-PC mit Intel i5 im Test

Für Gaming und mehr

Beim Geekom Mini IT12 handelt es sich um einen Mini-PC mit Intel-i5-Prozessor . Der i5-12450H kommt mit 8 Kernen, 12 Threads und 18 MB Cache daher. Der Prozessor taktet mit bis zu 4,40 GHz. Der kompakte Computer verfügt über 16 GB 3200MHz RAM und 512 GB SSD-Speicher . Es kommt eine PCIe-SSD zum Einsatz. Optional kann der Dual-Channel RAM über zwei 32 GB Speicherriegel auf 64 GB erweitert werden. Das kompakte Innere bietet Platz für eine weitere M.2-SSD sowie eine 2,5 Zoll Festplatte bzw. SSD. Der Hersteller installiert standardmäßig Windows 11 Pro. Alternativ lässt sich aber auch Linux aufspielen. Für die Verbindung mit dem Internet zeigt sich Wi-Fi 6e verantwortlich. Geekom verbaut hierfür einen Intel Wi-Fi-6E-AX211-Chip. Zubehör kann kabellos über Bluetooth 5.2 verbunden werden. Mit einem Umfang von 117 x 112 x 45,6 Millimetern nimmt der Mini-PC nur wenig Platz auf dem Schreibtisch ein. Der Geekom Mini IT12 bringt 652 Gramm auf die Waage.Da Mini-PCs auch oft in Firmen eingesetzt werden, lässt sich der Geekom-Computer über ein Kensington-Schloss sichern. Auf der Front befinden sich zwei USB-A-Ports, ein Kopfhörer-Eingang und der Power-Button. Bei den USB-Ports handelt es sich um USB 3.2 Gen. 2-Anschlüsse. Die Rückseite beherbergt eine Vielzahl an Ports: Dazu gehören der Stromanschluss, ein USB-C-Display-Port und ein HDMI-Ausgang. Sollte kein Wi-Fi zur Verfügung stehen, lässt sich der Mini-PC über einen 10 GBit/s Ethernet-Port mit dem Internet verbinden. Abgerundet wird die Port-Vielfalt über zwei USB-A-Anschlüsse und einen USB-C- und HDMI-Port. Geekom-typisch liest der IT12 SD-Karten, ohne dass ein Dongle notwendig ist. Nur für microSD-Karten benötigt man einen Adapter. Ein solcher ist ggf. nötig, wenn man GoPro Hero 11 Mini-Aufnahmen bearbeiten will. Verwendet man eine UHS-II SD-Karte, werden Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von über 100 MB/s erreicht. Ältere SD-Karten werden diese Werte allerdings nicht erreichen. Über die Boden-Platte lässt sich der interne Speicher sowie der Arbeitsspeicher upgraden.Geekom sieht eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten für den Mini IT12. Dazu gehört Gaming, Video-Streaming oder produktives Arbeiten. Neben dem Einsatz am Monitor ist auch die Verwendung des Mini-PCs im Heimkino möglich. In diesem Setting kann der Geekom IT12 als Media-Center verwendet oder als Spiele-Zentrale für Klassiker aus der Jugend genutzt werden. Das Microsoft-Betriebssystem bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten an, die die Hardware des Geekom Mini IT12 fordert. Um die Performance des Geekom Mini IT12 möglichst hochzuhalten, sollte in Windows mindestens eine Einstellung kontrolliert werden: Unter System, Leistung und Energie-Status kann die Leistungsaufnahme auf "Beste Leistung" eingestellt werden. Im Anschluss ist Windows-seitig alles auf die beste Performance ausgelegt. In der Regel liegt die Geräuschkulisse des Mini IT12 bei 30 dB. Bei anspruchsvolleren Aufgaben springt der Lüfter an und ist bei 45 dB etwas leichter zu vernehmen.Die integrierte Intel Iris XE reicht für Spiele wie Monkey Island oder Sims aus. Blockbuster Spiele der aktuellen Generation sollte man lieber anderen Geräten anvertrauen. Dafür ist der Mini-PC aber auch nicht gedacht: Er eignet sich optimal für den Home-Office-Betrieb oder für Schulaufgaben. Die Entspannung nach getaner Arbeit kommt mit Streaming von 4K Inhalten über Netflix, Amazon Prime oder Paramount Plus nicht zu kurz. Die Wi-Fi-Verbindung konnte sich im Test als stabil erweisen. Aktuell ist der Geekom Mini IT12 mit 12450H Prozessor für 396,10 Euro auf Amazon verfügbar . Den Preis erreicht man mit ein paar Klicks: Um auf 396,10 Euro zu kommen, muss der 80-Euro-Coupon auf der Amazon-Artikelseite eingelöst werden. Der Gutschein-Code 5YOGCUA5 reduziert den Preis um weitere 10 %. Das Ersparte kann bspw. in eine größere M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 SSD investiert werden.