Dangbei Mars Pro: Kompakter Beamer kommt leicht zum Play Store

Der Dangbei Mars Pro ist ein smarter Projektor. Auf dem 128 GB großen internen Speicherplatz können Apps installiert werden. Eine Voraussetzung für die Installation von Anwendungen ist der Google Play Store . Dieser ist beim Dangbei Mars Pro allerdings nicht vorinstalliert. Im Gegensatz zu anderen Android TV-Projektoren lassen sich die Google-Dienste beim Mars Pro leicht nachinstallieren. Mit dem Google Play Store ist der Projektor in der Lage, als eigenständiger Smart-Projektor verwendet zu werden, ohne dass man eine Android-TV-Box benötigt.Um den Google Play Store zu installieren, öffnet man die App "Community". In jener sind verschiedene How-tos hinterlegt. An erster Stelle steht die Play Store-Installation, welche über einen Klick ausgewählt werden kann. Im Hintergrund läuft direkt ein Video an, welches die Installation der Google Dienste in englischer Sprache erklärt. Auf der soeben geöffneten Seite wählt man die Datei "gmsinstaller_v3.0.0.release.apk" aus. Im nächsten Schritt kann die Schaltfläche "Installieren" angeklickt und die App nach Installations-Abschluss geöffnet werden. Die Anwendung beinhaltet zwei wichtige Funktionen: die Google Play-Store-Installation sowie die Netflix-Aktivierung.Um den App-Store zu installieren, wird "Google Plugin" ausgewählt. Die App listet auf, welche Dienste nachfolgend installiert werden: das Google Service Framework, der Google Account Manager, die Google Play Services und der Google Play Store. Um die entsprechenden Dienste auf dem möglichst aktuellen Stand zu halten, werden diese nun heruntergeladen. Ist dies erfolgt, wandelt sich die Schaltfläche von "Cancel Download" zu "Install". Der Projektor startet nachfolgend automatisch neu und installiert die Google Plugins. Die Installation dauert etwa zwei Minuten.Im Anschluss an die Installation kann der Google Play Store geöffnet und verwendet werden. Über jenen lassen sich Apps oder Spiele installieren, die den Funktionsumfang des Projektors erweitern und aus dem Beamer eine eigenständige Spielekonsole machen. Der Hersteller legt beim Kauf auf Amazon eine kleine Android-TV-Box bei. Durch das Google-Plugin wird diese aber weitgehend unnötig. Gerade, wenn man den Projektor mal zu Freunden mitnimmt, stellt jedes Kabel weniger einen Komfort-Zuwachs dar. Nicht zuletzt werden Apps über den Google Play Store auf dem aktuellsten Stand gehalten.Der Dangbei Mars Pro ist regulär für 1799,99 Euro bei Amazon verfügbar . Aktuell wurde der Beamer im Rahmen eines befristeten Angebots auf 1499,99 Euro reduziert. Zusätzlich lässt sich auf der Artikelseite ein 100-Euro-Gutschein aktivieren, welcher den Preis auf 1399,99 Euro senkt. Der Projektor ist mit dem Gutschein 100 Euro günstiger als der Xgimi Horizon Pro . Gleichzeitig sind Helligkeit und der Sound beim Dangbei Mars Pro der Konkurrenz überlegen. Der Dangbei Mars Pro verfügt über eine Helligkeit von 3.200 ANSI-Lumen und zwei 10 Watt Lautsprecher. Die Kombination ermöglicht es, den Projektor bereits am späten Nachmittag auf dem Balkon zu verwenden. Durch das Google Plugin werden die Software-seitigen Gegebenheiten des Dangbei Mars Pro ausgeglichen und das Gesamtpaket attraktiver gemacht.