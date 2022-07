Bomaker FFS-100: Heimkino-Leinwand zum sehr guten Preis

Kurzdistanz geht auch

Vorteile

Sichtbares Upgrade zur Projektion an eine weiße Wand

Tuch wird sehr stark gespannt

Keine Falten auf dem Leinwandtuch

Schwarze Leinwandrückseite

Ersatz-Spannungsfedern im Lieferumfang

Sehr einfache Rahmenkonstruktion

Werkzeug für den Aufbau im Lieferumfang

Samt-Rahmen absorbiert Lichtschatten

Drastisch im Preis reduziert

Neutral

Rahmen sehr dick

Starker Bildschatten bei Montage nah zur Decke

Handbuch nur in englisch

Negativ

Spannungsfedern anbringen sehr mühselig

Werkzeug könnte besser sein

Bei der Bomaker FFS-100 handelt es sich um eine sehr günstige 16:9 Leinwand. Sie ist mit Full-HD- und 4K-Inhalten kompatibel. Die Leinwand verfügt über einen Gain von 1,2. Der mögliche Blinkwinkel liegt bei bis zu 160 Grad. Das Leinwandtuch besteht aus PVC. Der Hersteller beschreibt es als sehr pflegeleicht, wobei Leinwandtücher erfahrungsgemäß nicht oft gereinigt werden müssen. Die FFS-100 empfiehlt sich vor allem für Leute, die ihr Budget bereits in einen Projektor gesteckt haben und sich nun noch eine erste Leinwand anschaffen wollen. Grundsätzlich eignet sich das Produkt für den Heimgebrauch, um auf großer Fläche Filme oder Serien zu schauen. Auch Spiele sehen auf der Bomaker-Leinwand gut aus.Bevor allerdings Inhalte auf der FFS-100 genossen werden können, muss diese aufgebaut werden. Mit Ausnahme eines Bohrers ist alles im Lieferumfang enthalten. Das Zusammenbauen des Rahmens ist erfreulich einfach. Selbst wenn man mal einen Spalt übersieht, lässt sich die Rahmenkonstruktion später noch korrigieren. Weniger leicht hingegen ist das Einfädeln der Spannungsstangen sowie der Spannungsfedern. Beide Aufgaben sollte man zu zweit angehen. Das Spannungs-Werkzeug hält zwar während des gesamten Aufbaus seine Form, eine stabilere Ausführung hiervon wäre trotzdem wünschenswert. Mit widerstandsfähigerem Material ließe sich der Kraftaufwand auch reduzieren. Positiv hervorsticht beim Aufbau das Handbuch, das genau vorgibt, wann welcher Bereich gespannt werden soll. Sollte es dann doch mal irgendwo haken, reagiert Bomaker schnell auf Support-Anfragen. Im vorliegenden Fall bestand kurz Unklarheit über die untere Fixierung der Leinwand. Der Hersteller half zügig, den Denkfehler zu beseitigen.Bomaker wirbt damit, dass das Leinwandtuch faltenfrei sei. Im Test unseres Kollegen Timm Mohn wird diese Angabe bestätigt: Das Leinwandtuch wird so extrem gespannt, dass jede kleine Falte eliminiert wird. Die dafür notwendige Kraft hat zur Folge, dass einem das Spannen des Tuchs durchaus anstrengend vorkommen kann. Anders als in der Anleitung angegeben, empfiehlt es sicher allerdings auch, die Ecken mit Spannungsfedern zu versorgen, um eine wirkliche glatte Oberfläche zu erhalten. Hat man die letzte Spannungsfedern angebracht, möchte man die Leinwand garantiert nie wieder abbauen. Beim Aufbau sollte man sich nicht von einigen kaputt gehenden Spannungsfedern entmutigen lassen: Bomaker legt genug Ersatzteile bei.Viel wichtiger als der Aufbau ist allerdings das Endergebnis. Erfreulicherweise kann das Bild der FFS-100 überzeugen. Die Leinwand macht nicht nur bei Serien oder Filmen Spaß: Sie kann mit angeschlossener Playstation auch als günstige Basis für eine 4K-Gaming-Station fungieren. Denkbar wäre auch die Verwendung in Konferenz- oder Schulräumen. Der Samt-bezogene Rahmen könnte zwar schmaler sein, gleichzeitig vermittelt er aber auch eine gewisse Heimkino-Ästhetik. Wer dem Stoffüberzug skeptisch gegenüber steht, sollte auch dessen Vorteile bedenken: Das Samt schluckt eventuelle Lichtschatten der Projektion. Ein solcher, meist grauer Rahmen, kann entstehen, wenn die Keystone-Korrektur des Projektors verwendet wird. Die Rückseite des Leinwandtuches ist in schwarz gehalten. Sollte man die FFS-100 vor einer Lichtquelle, wie bspw. ein Fenster, platziert haben, scheint folglich kein Licht durch.Auch wenn es sich bei der FFS-100 nicht um eine Kurzdistanz-Leinwand handelt, verwendet der Hersteller die Leinwand im Promo-Material vor allem mit dem Haus-eigenen Bomaker Polaris 4k . Die Leinwand kann also sowohl mit herkömmlichen Beamern als auch mit UST-Projektoren verwendet werden. Da der Rahmen allerdings nicht nur breiter ist, sondern auch etwas vorsteht, bildet sich eine minimale schwarze Linie am unteren Rand, die sich bei der Verwendung von Kurzdistanz-Projektoren nicht vermeiden lässt. In Verbindung mit einem Projektor wie dem Xgimi Horizon 4k kann man, eine passende Beamer-Position vorausgesetzt, die volle Display-Diagonale ausnutzen. Für Kurzdistanz-Projektoren empfiehlt sich aber weiterhin eine passende ALR-Leinwand mit dünnem Rahmen.Für sich allein gesehen ist die FFS-100 keineswegs eine schlechte Leinwand: in abgedunkelten Räumen liefert sie ein für ihre Preisklasse sehr gutes Bild. Einsparungen, um einen möglichst günstigen Preis zu erreichen, sind allerdings hier und da zu beobachten. Bomaker verkauft die Leinwand selbst für 277,58 Euro . Im hauseigenen Shop kann man die Leinwand 30 Tage nach Kauf kostenlos zurückgeben. In Sachen Preis lohnt sich eine kurze Google-Recherche: Der reguläre Preis bei Otto beträgt bereits deutlich günstigere 199 Euro. Allerdings ist die FFS-100 dort aktuell sogar für 82,99 Euro im Angebot . Der Angebotspreis macht die Leinwand zu einem Geheimtipp, der sein Geld durchaus wert ist. Bomaker gewährt zwei Jahre Garantie auf die FFS-100.