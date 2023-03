BenQ GS50: Portabler Beamer für die kommende warme Zeit

Überraschend guter Sound

Beim BenQ GS50 handelt es sich um einen portablen Full-HD-Projektor mit Android TV . Das Projektionsverhältnis liegt bei 1,21. Für eine kräftige Soundkulisse sorgen zwei Hochtöner mit fünf Watt sowie ein 10 Watt Tieftöner. Der Projektor verfügt über eine IPX2-Zertifizierung und ist folglich gegen Spritzwasser geschützt. Laut Hersteller kann der BenQ GS50 aus einer Höhe von 70 Zentimeter fallen gelassen werden, ohne dass es zu Beschädigungen kommt. Die Ports werden durch eine Schutzklappe verdeckt, während diese nicht verwendet werden. Der BenQ GS50 ist nicht Beamer-typisch nur in Grau oder Weiß gehalten, sondern kann mit einem modernen Design punkten. Die braune Trageschlaufe an der Seite unterstreicht den mobilen Aspekt des Projektors.Der BenQ GS50 kann gleicherweise In- und Outdoor verwendet werden. Für die Anpassung an bspw. die Hauswand verfügt der BenQ GS50 über Trapezkorrektur. Mit jener ist das Bild leicht auf die entsprechende Oberfläche eingestellt. Den Focus stellt der Projektor selbst ein, sodass das Bild des GS50 immer möglichst scharf ist. Der BenQ GS50 verfügt über 500 ANSI-Lumen. Die Helligkeit reicht aus, um bei Tageslicht einen Cartoon zu schauen. Für andere Inhalte abseits der Tagesschau sollte der Wiedergabe-Ort bereits etwas abgedunkelt sein. Über eine Klappe an der Unterseite lässt sich der Projektor in Richtung Wand positionieren. Wird der Beamer stationär verwendet, kann sich die Anschaffung einer Wandhalterung lohnen.Mit Android TV 10 verwandelt sich der GS50 in ein Multimedia-Center, das keiner weiteren externen Geräte bedarf. Amazon Prime , Disney+ und Paramount+ sind jeweils ab Werk verfügbar. Netflix lässt sich über den Desktop-Manager oder den Hersteller-eigenen App-Manager installieren. Wer spontan Fotos vom letzten Urlaub auf großer Fläche zeigen möchte, kann hierfür die Chromecast-Funktion nutzen. Aktuell erhält das Betriebssystem in regelmäßigen Abständen Updates, sodass der Projektor auf dem neuesten Stand bleibt. Android TV wird beim GS50 über einen Dongle im Inneren des Projektors ermöglicht. Selbst wenn der Stick in der Zukunft keine Updates mehr erhalten würde, kann jener ausgetauscht und somit der Projektor auf dem neuesten Stand gehalten werden. Den Android-TV-Dongle nennt BenQ QS01 Android TV lässt sich wahlweise per Smartphone-App oder der mitgelieferten Fernbedienung steuern. Jene, der Beamer sowie dessen Netzteil können in der mitgelieferten Tragetasche verstaut werden. BenQ liefert mit der Tasche ein Alleinstellungsmerkmal mit, das alle anderen mobilen Projektoren schmerzlich vermissen. Es ist erfreulich, dass der Hersteller dieser Tradition seit dem BenQ GS2 treu geblieben ist. BenQ verhindert über die mitgelieferte Tragetasche, dass der Projektor unterwegs unnötigen Gefahren ausgesetzt wird.BenQ legt ein besonderes Augenmerk auf die Lautsprecher im Inneren des GS50. Ein 2.1 Audiosystem mit Subwoofer ermöglicht auch ohne Bluetooth-Speaker eine solide Soundkulisse im Freien. Diese kommt vor allem zum Tragen, wenn der Projektor vor der Leinwand bzw. Hauswand aufgestellt wird. Durch die Kombination aus zwei 5 Watt Hochtönern und einem 10 Watt Tieftöner ist der BenQ GS50 anderen mobilen Projektoren im Hinblick auf Sound-Qualität überlegen. Der GS50 ist einer der wenigen Projektoren, bei denen sich der Lautsprecher-Modus lohnt: Auch ohne Bild kann man dem mobilen Projektor gut zuhören.Portable Leinwände ermöglichen es, im Freien Filme zu schauen oder Spiele zu spielen. Herkömmliche Projektoren würden einem Verlängerungskabel in die Wohnung oder einer Bluetti Power-Station bedürfen. Der BenQ GS50 allerdings verfügt über einen internen Akku. Laut Hersteller ist es mit jenem möglich, bis zu 2,5 Stunden Filme oder Serien zu schauen. Die tatsächliche Laufzeit ist immer von der Bildhelligkeit, der Lautstärke und der Verwendung von Wi-Fi und Bluetooth abhängig. Nicht erst mit der Champions-League konnte sich der Akku des BenQ GS50 in der Praxis beweisen: Der Akku hält im Schnitt 2 Stunden und 15 Minuten, wenn keine Kompromisse bei Helligkeit und Audio-Leistung eingegangen werden.Bei den Anschlüssen geht BenQ mit der Zeit: seitlich befindet sich neben einem HDMI-Anschluss auch ein USB-C-Port. USB-Sticks mit Urlaubsfotos lassen sich zwar auch über den USB-A-Port anschließen, allerdings ermöglicht der Hersteller mit dem verhältnismäßig neuen Anschluss die langfristige Nutzung des BenQ GS50. Der IPX2-Schutz sollte bei der Kaufentscheidung nicht vernachlässigt werden: Wer mit dem Projektor im Garten Fußball schaut, hat auch bei einsetzendem Nieselregen noch genügend Zeit, um den mobilen BenQ GS50 ins Trockene zu bringen. Durch den Schutz gegen Spritzwasser ermöglicht BenQ, dass kurze Regenpassagen nicht automatisch das Lebensende des Projektors bedeuten. Unser Kollege Timm Mohn hat bereits mehrmals mit umgeschütteten Getränken die Schutzklasse des GS50 herausgefordert. IPX2- und Fall-Schutz zeigen jeweils, dass die äußere Hülle nicht nur robust aussieht, sondern auch dem Look gerecht wird. Damit einhergeht, dass der BenQ GS50 sich keinesfalls billig, sondern hochwertig anfühlt.Der BenQ GS50 kann der Projektor der Wahl für Menschen sein, die auch unterwegs gern mal Kino-Stimmung aufkommen lassen. BenQ reichert das Gesamtpaket mit einem ausreichend großen Akku, einem 2.1 Soundsystem und einer Full-HD-Auflösung an. In Sachen Tonqualität und Auflösung kann sich der GS50 vom ebenso portablen BenQ GV30 abheben. Beide Modelle haben für Hotel- und Outdoor-Freunde Vorteile: Der innovative Stand des GV30 erlaubt es, den Projektor nach Belieben auszurichten. Die Positionierung in Richtung Decke ist mit dem günstigeren 720p-Projektor folglich etwas leichter möglich. Ein Stativ erfüllt allerdings denselben Zweck und kann für einen geringen Aufpreis dazu gekauft werden. Wer hingegen ein besonderes Augenmerk auf die Auflösung wirft, trifft mit dem BenQ GS50 die richtige Entscheidung. Der BenQ GS50 ist aktuell für rund 760 Euro auf Amazon verfügbar. Das gesamte BenQ-Sortiment kann auch vom Hersteller direkt bezogen werden.