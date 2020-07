Asus ROG Phone 3 - Neues Gaming-Smartphone vorgestellt

Technische Daten zum Asus Rog Phone 3 Betriebssystem Android 10 with ROG UI Display 6,59 Zoll, FHD+ (2340 x 1080 Pixel) 19,5:9, 144Hz/1ms, AMOLED, 10-Bit HDR, Corning Gorilla Glas 6 CPU Qualcomm Snapdragon 865 Plus Octa-Core, 2,842 GHz GPU Qualcomm Adreno 650 Speicher 8 GB LPDDR5, 256 GB UFS3.1 Hauptkamera 64 MP f/1.7, 16 MP f/1.8, 13 MP Ultraweitwinkel, 5 MP Makro, OIS, LED-Blitz, 8K-Video Frontkamera 24 Megapixel Verbindungen 2G, 3G, 4G/LTE, 5G-ready, WiFi 6 (2x2 MIMO), NFC, Bluetooth 5.1, aptX, aptX HD, WiFi direkt Sensoren In-Display-Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung, Beschleuniger, e-Kompass, Gyroskop, Näherungssensor, Hall-Sensor, Umgebungslichtsensor, Ultraschallsensoren für AirTrigger 3 und Druckstärke Audio Stereo-Lautsprecher, Quad-Mikrofon Navigation GPS, Glonass, BDS, Galileo, OZSS SIM Dual-SIM Akku 6000 mAh (typ.) Hochleistungsakku, unterstützt Quick Charge 4.0 und PD Charging Maße 171 x 78 x 9,85 Millimeter Gewicht 240 Gramm

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Asus hat ein weiteres Gaming-Smartphone mit besonders leistungsstarker Hardware vorgestellt: Das Asus ROG Phone 3 ist mit dem der­zeit schnellsten SoC von Qualcomm ausgestattet und besitzt ein Display, dessen technische Daten an einen aktuellen Gaming-Monitor erinnern. Weitere Details fasst unser Kollege Johannes Knapp zusammen.Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, dass es sich beim Asus ROG Phone 3 um ein Smart­phone für Gamer handelt: Auf der Rückseite gibt es ein beleuchtetes ROG-Logo, zu­dem ist ein besonderes Kühlsystem sichtbar, welches auch bei längeren Gaming-Sessions ein Überhitzen verhindern soll.Für eine ordentliche Spieleleistung verbaut Asus den Qualcomm Snapdragon 865+ 5G mit bis zu 3,1 GHz und je nach Ausführung 8, 12 oder 16 GB RAM sowie 256 oder 512 GB Flash-Speicher. Das Display ist 6,59 Zoll groß und weist eine Bildwiederholrate von 144 Hz und 1 ms Reaktionszeit auf.Zum Spielen gibt es an den Seiten Ultraschall-Sensortasten, welche als Schultertasten ge­nutzt werden können. Zudem bietet Asus spezielle Controller an, die sich zusammen mit dem ROG Phone 3 nutzen lassen.