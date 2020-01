360Hz: Nvidia und Asus zeigen "schnellstes Gaming-Display der Welt"

Für Profi-Gamer

Normalsterbliche Gamer haben in der Regel einen 144Hz-Monitor zu Hause stehen, wer sich an eine solche Bildwiederholfrequenz gewöhnt hat, der wird diese auch nicht mehr missen wollen. Nvidia und Asus sind aber längst weiter, viel weiter.Im Rahmen der diese Woche stattfindenden Consumer Electronics Show (CES) haben der Grafikkarten-Hersteller und der taiwanesische Hardware-Spezialist einen Gaming-Monitor vorgestellt, der 360 Hertz bietet. Es ist nicht das erste Mal, dass die Taiwaner so ein Display ankündigen. Im vergangenen Frühjahr war es allerdings noch ein Aprilscherz, nun ist das Gerät aber tatsächlich Realität.Die anfängliche Betonung bzw. der Hinweis auf Normalsterbliche ist volle Absicht, denn der Asus ROG Swift 360 genannte Monitor richtet sich explizit an E-Sports-Profis. Vor allem Shooter-Gamer werden hier bei Titeln wie Overwatch und CS:GO womöglich das letzte Quäntchen Geschwindigkeit herausholen wollen. Es wird allerdings wohl auch hier Diskussionen geben, ob eine Bildwiederholfrequenz von 360Hz überhaupt sinnvoll und mit freiem Auge erkennbar ist - CS:GO-Profi n0thing schwört im offiziellen Video jedenfalls, dass der Unterschied sichtbar istDer Asus ROG Swift 360 hat eine Größe von 24,5 Zoll und eine Auflösung von 1080p, Full-HD ist für die meisten Spieler nach wie vor ausreichend - zumal eine 360Hz-Taktung auch einiges an Ressourcen fressen wird.Gamer, die sich einen solchen Monitor besorgen wollen, sollten also auch eine entsprechend leistungsstarke GPU besitzen. Der Asus ROG Swift 360 unterstützt natürlich G-Sync, das ist angesichts der Kooperation mit Nvidia auch keine Überraschung. Nach Angaben des Grafikchip-Herstellers steckt im Monitor ein "fortgeschrittener G-Sync-Prozessor", auch dieser soll derart hohe Framerates ermöglichen.Ein Preis wurde beim Asus ROG Swift 360 nicht genannt, auch ein konkretes Datum muss der taiwanische Hersteller erst nennen. Man teilte lediglich mit, dass das Gerät im Verlauf dieses Jahres zu haben sein wird.