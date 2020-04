Disney Gallery: The Mandalorian - Star-Wars-Doku startet bei Disney+

Die Star Wars-Serie The Mandalorian zählt zu den beliebtesten Formaten auf der erst vor kurzem gestarteten Online-Plattform Disney+ . Auch wenn sich Fans bis zum Start einer zweiten Staffel noch ein wenig gedulden müssen, erlaubt der Streaming-Dienst demnächst einen exklusiven Blick hinter die Kulissen - in Form einer Dokumentationsreihe zur Serie.Disney Gallery: The Mandalorian zeigt in insgesamt acht Episoden Eindrücke von den Dreharbeiten, der Entstehung der Effekte und Kulissen und lässt natürlich auch das Team hinter der Serie ausreichend zu Wort kommen. Dabei führt der Drehbuchautor Jon Favreau durch das Format.Disney Gallery: The Mandalorian startet am diesjährigen Star Wars Day exklusiv bei Disney+, also am 4. Mai.