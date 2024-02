Star Trek: Discovery - Trailer zur fünften und letzten Staffel der Serie

Die Sci-Fi-Serie Star Trek: Discovery geht bei Paramount+ im April in die fünfte Runde. Es wird dann zugleich auch die letzte Staffel sein, die sich um die Crew der U.S.S. Discovery dreht. Wenige Wochen vor dem Start stimmt jetzt ein neuer Trailer auf den emotionalen Abschied ein.In der finalen Staffel der Serie bricht die Besatzung der U.S.S. Discovery auf ein neues Abenteuer auf, um das Geheimnis hinter einer uralten Macht zu lüften, deren Existenz schon seit Jahrhunderten im Verborgenen gehalten wird. Wie sich herausstellt, sind neben Captain Michael Burnhams Team auch noch andere Gruppen hinter der geheimnisvollen Macht her - und schrecken vor keinen Mitteln zurück, um diese für sich zu beanspruchen.Staffel 5 von Star Trek: Discovery startet am 4. April 2024 auf Paramount+. Fans dürfen sich dann noch einmal auf insgesamt zehn neue Folgen freuen. Zum Start gibt es gleich zwei Episoden, alle weiteren erscheinen anschließend wöchentlich.