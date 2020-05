Space Force - Erster Teaser zur neuen Comedyserie von Netflix

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Die Macher der US-Serie The Office (Das Büro) kehren mit einer neuen Comedy-Reihe zurück: Space Force startet bereits im Mai dieses Jahres bei Netflix, für die Hauptrolle konnte ein weiteres Mal der Komiker Steve Carell gewonnen werden. Zur Einstimmung zeigt der Streaming-Dienst jetzt einen ersten Teaser-Trailer zur Serie.In der Serie spielt Carell den Viersterne-General Mark Naird, der unverhofft an die Spitze der ( nicht gänzlich fiktiven ) Streitkraft Space Force befördert wird. Was zunächst nach einer großen Chance klingt, entwickelt sich aber schnell zu einem Desaster, denn wirklich rund scheint es im neuen Verteidigungsprogramm bei weitem nicht zu laufen, wie der erste Trailer offenlegt - was für einige mehr oder weniger witzige Situationen sorgen dürfte.Neben Steve Carell gesellen sich weiter John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers, Tawny Newsome, Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Jane Lynch, Fred Willard und Noah Emmerich zum namhaften Cast dazu. Space Force startet am 29. Mai bei Netflix.