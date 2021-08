Shang-Chi: Neuer Trailer stimmt auf den bevorstehenden Kinostart ein

Zum Ende des Jahres versucht Marvel noch einmal, Fans mit gleich drei neuen Filmen im MCU-Universum ins Kino zu locken. Den Anfang macht bereits in weniger als zwei Wochen Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, zu dem es jetzt einen weiteren Trailer zu sehen gibt.Shang-Chi gilt zweifelsfrei als einer der bisher eher weniger bekannten Marvel-Helden und so verwundert es wenig, dass Marvel vor dessen ersten großen Auftritt ordentlich die Werbetrommel rührt und sich wahrlich nicht mit Trailern zurückhält. Auch das neueste Video vermittelt wieder recht deutlich, was Zuschauer hier erwartet: nämlich eine im Marvel-Universum bisher eher unbekannte Mischung aus handfester Martial-Arts-Action und den gewohnten comic-typischen Fantasy-Elementen.Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings startet bereits am 2. September in den deutschen Kinos. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es am 5. November mit Eternals weiter, bevor dann im Dezember der Netzschwinger in Spider-Man: No Way Home zurückkehrt.