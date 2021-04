Shang-Chi - Der erste Teaser-Trailer zum nächsten Marvel-Hit ist da

Videos automatisch starten

Marvel baut sein Comicuniversum im Kino weiter aus und schickt im September dieses Jahres den nächsten Helden auf die Leinwand. Der erste Teaser-Trailer zu Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings verspricht schon jetzt jede Menge handfeste Action.



Der nun veröffentlichte Teaser-Trailer bestätigt, was Marvel-Fans bereits vermutet haben: Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings wird deutlich stärker auf Martial Arts setzen als man dies von bisherigen Filmen im Marvel Cinematic Universum gewohnt ist. Im Mittelpunkt des Films steht der Konflikt zwischen dem titelgebenden Shang-Chi (gespielt von Simu Liu) und dessen Vater Wenwu (Tony Leung Chiu Wai). Bei Wenwu handelt es sich um keinen geringeren als den Anführer der Terrororganisation Ten Rings - Hardcore-Fans dürften den Schurken auch als den "Mandarin" kennen.



Nach aktuellen Plänen soll Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings am 3. September 2021 in den deutschen Kinos starten. Ob der Termin eingehalten werden kann und ob der Film dann möglicherweise zeitgleich auch bei Disney+ bereitsteht, bleibt abzuwarten.