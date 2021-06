Shang-Chi - Marvel zeigt im offiziellen Trailer viele neue Szenen

Videos automatisch starten

Marvel hat einen neuen Trailer zu Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings veröffentlicht. Der Film soll im September das Marvel Cinematic Universe weiter ausbauen und rückt dabei einen bislang eher unbekannten Comichelden in den Mittelpunkt. Dennoch werden aber auch ein paar vertraute Charaktere auf die Leinwand zurückzukehren.



Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings erzählt - so wie es der Titel vermuten lässt - die Geschichte des Helden Shang-Chi (Simu Liu). Dieser wurde in seiner Kindheit von seinem Vater Wenwu (Tony Leung Chiu Wai) zu einem nahezu unbezwingbaren Martial-Arts-Kämpfer ausgebildet. Allerdings ist Wenwu auch der Anführer einer Terrororganisation, die ihre Macht aus einem alten Relikt, den zehn Ringen, bezieht. Zwar sagt sich Shang-Chi von seinem Vater los, dennoch gelingt es ihm nicht dauerhaft, seine Vergangenheit dauerhaft hinter sich zu lassen. Der Konflikt zwischen den beiden Generationen scheint daher unausweichlich.



Neben einer Reihe neuer Charaktere lassen sich im Trailer auch (zumindest einigermaßen) bekannte Gesichter entdecken: In der letzten Szene kämpfen nämlich Hulks Erzfeind Abomination (The Incredible Hulk, 2008) und Wong (Doctor Strange, 2016) gegeneinander.



Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings startet am 2. September 2021 in den deutschen Kinos.