Trailer zu 'The Marvels': Der neue MCU-Film hat gleich drei Heldinnen

The Marvels führt Filme und Serien zusammen

Zwar sind als nächstes erst einmal die Guardians of the Galaxy mit ihrem dritten und zugleich auch letzten Kinofilm (Start am 3. Mai 2023) an der Reihe, zum Jahresende kehrt dann aber auch die wohl mächtigste Marvel-Heldin ins MCU zurück. Die Rede ist natürlich von Captain Marvel, die dann ziemlich kräftige Unterstützung erhält. Jetzt gibt es den ersten Teaser-Trailer zu "The Marvels".Nach ihrem ersten Solo-Abenteuer im Jahr 2019 hatte Carol Danvers alias Captain Marvel (gespielt von Brie Larson) zwar noch einen Auftritt in Avengers: Endgame, allerdings fiel dieser letztendlich kleiner aus, als viele Fans erwartet hatten. In Captain Marvel 2 beziehungsweise The Marvels dürfte sich dies deutlich ändern, obgleich hier mit dem Fan-Girl Kamala Khan (Iman Vellani) und der S.W.O.R.D.-Agentin Captain Monica Rambeau (Teyonah Parris) gleich zwei ebenfalls ziemlich mächtige Heldinnen dazustoßen. Die beiden dürften eingefleischten Fans spätestens durch die Serien Ms. Marvel und WandaVision bekannt sein.Wie der nun veröffentlichte Trailer verrät, sind die Kräfte der Drei plötzlich auf seltsame Art und Weise miteinander verbunden, was offensichtlich nicht nur bei den Zuschauern Verwirrung stiftet - schließlich sorgt die sonderbare Verknüpfung dafür, dass die Heldinnen immer wieder die Plätze tauschen. Was genau dahintersteckt, ist aber noch unklar. Ohnehin verrät die Vorschau leider nicht allzu viel zur Geschichte des Films.Fest steht hingegen, dass neben dem Heldinnen-Trio auch Nick Fury (natürlich erneut gespielt von Samuel L. Jackson) mit von der Partie ist. Dieser wird zuvor schon in der Serie Secret Invasion (Start im Juni) eine zentrale Rolle spielen und eine Unterwanderung der Erde durch die gestaltwandelnden Skrulls bekämpfen. Eine inhaltliche Verknüpfung der Serie mit dem Kinofilm liegt daher nahe.The Marvels startet am 8. November 2023 in den deutschen Kinos.