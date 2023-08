Netflix-Teaser zu Rebel Moon: So sieht Zack Snyders Sci-Fi-Epos aus

Sci-Fi-Spektakel in zwei Akten

Im Dezember fällt auf Netflix der Startschuss für das Science-Fiction-Epos Rebel Moon, für welches der Regisseur Zack Snyder verantwortlich ist und das es mit Genre-Größen wie Star Wars aufnehmen möchte. Ob dies tatsächlich gelingt, bleibt abzuwarten, ein erster Teaser-Trailer verspricht jetzt zumindest schon einmal effektreiche Sci-Fi-Unterhaltung.Ausgangspunkt von Rebel Moon ist die unscheinbare Mondkolonie Veldt, die sich am Rande des Universums befindet. Als es eines Tages jedoch zu einem Angriff durch die Mutterwelt und den imperialen Regenten Balisarius (gespielt von Fra Fee) auf die Kolonie kommt, suchen deren Bewohner verzweifelt nach Hilfe - und finden diese in der mysteriösen Fremden Kora (Sofia Boutella), die sich in der gesamten Galaxie auf die Suche nach fähigen Kriegern begibt. Bekannt ist, dass zum Team die Schauspieler Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Staz Nair, E. Duffy und Anthony Hopkins hinzustoßen.Wenig überraschend steckt hinter der Sache natürlich noch viel mehr und so steht nicht nur die Zukunft der Kolonie Veldt auf dem Spiel, sondern das Schicksal der gesamten Galaxie. Die Ausgangslage bietet also reichlich Stoff für eine ausufernde Science-Fiction-Geschichte im Stil von Star Wars. Diese startet bei Netflix daher auch in (zunächst) zwei Teilen, wobei der erste Film "Kind des Feuers" am 22. Dezember 2023 startet und die Fortsetzung "Die Narben­macherin" am 19. April 2024 folgt. Der zweite Film dürfte dann wohl auch mehr auf die Vergangenheit der Heldin eingehen und zeigen, wie diese mit dem Imperium verbunden ist.Geht es nach dem Regisseur Zack Snyder, soll all das aber nur den Grundstein für ein neues Science-Fiction-Universum voller exotischer Planeten, verschiedener Rassen und Konflikte legen. Ob dieses Vorhaben tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, hängt dabei aber natürlich vom Erfolg der beiden bereits produzierten Filme ab.Dass der Teaser pünktlich zum Start der in Köln stattfindenden Gamescom veröffentlicht wurde, ist übrigens kein Zufall, denn: Es befindet sich auch ein Videospiel zu Rebel Moon in der Entwicklung. Abgesehen von der Existenz wurden zu diesem Projekt allerdings noch keine weiteren Details verraten.