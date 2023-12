Rebel Moon - Netflix zeigt, wie es in der Fortsetzung weitergeht

Letzte Woche war Teil 1 des von Zack Snyder inszenierten Sci-Fi-Epos Rebel Moon auf Netflix gestartet. Die Fortsetzung ist bereits fertig gedreht und erscheint schon in wenigen Monaten. Einen Vorgeschmack auf "Die Narbenmacherin" liefert nun ein erster Teaser-Trailer.Rebel Moon - Teil 1: Kind des Feuers (A Child of Fire) wurde am 22. Dezember 2023 veröffentlicht. Der Film erzählt die Geschichte einer Mondkolonie, die eines Tages von Ihrer Mutterwelt angegriffen wird. Letzte Hoffnung für die friedliche Gemeinschaft ist die geheimnisvolle Freiheitskämpferin Kora (gespielt von Sofia Boutella), die eine Gruppe Rebellen um sich versammelt, um den Kampf gegen die Unterdrücker aufzunehmen.Die Fortsetzung gibt es schließlich ab dem 19. April 2024 auf Netflix zu sehen. Diese trägt den Untertitel "Die Narbenmacherin" beziehungsweise "The Scargiver" und wird dann den Konflikt zwischen Kolonie und Mutterwelt zu ihrem Höhepunkt führen. Der Trailer zeigt unter anderem, wie sich die Rebellen auf die bevorstehende Schlacht vorbereiten. Dabei müssen diese sich dann auch mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen und sich so bewusst machen, warum sie sich für den Kampf entscheiden. Und: Auch der vermeintlich besiegte Admiral Atticus Noble (Ed Skrein) hat in der Vorschau einen kurzen Auftritt.