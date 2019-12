Netflix verrät, was Deutsche und Österreicher 2019 angesehen haben

Der Streaming-Dienst Netflix hat bis vor kurzem kaum Einblicke in seine Zahlen gegeben bzw. verraten, welche Inhalte populär sind. Inzwischen agiert man aber transparentester und nun ist auch bekannt, welche Serien, Filme und Dokus im deutschsprachigen Raum beliebt sind.

Top-10 für Deutschland und Österreich

The Witcher 6 Underground Haus des Geldes Murder Mystery Triple Frontier Jumanji: Willkommen im Dschungel Sex Education Isn't It Romantic Stranger Things The Irishman

The Witcher Haus des Geldes Sex Education Stranger Things How to Sell Drugs Online (Fast) The Umbrella Academy You - Du wirst mich lieben Tote Mädchen lügen nicht Élite Love, Death & Robots

6 Underground Murder Mystery Triple Frontier Jumanji: Willkommen im Dschungel Isn't It Romantic The Irishman The Perfect Date El Camino: Ein "Breaking Bad"-Film Falling Inn Love The Knight Before Christmas

Unser Planet Ted Bundy: Selbstporträt eines Serienmörders Das Verschwinden von Madeleine McCann Don't F**k With Cats: Die Jagd nach einem Internet-Killer Formula 1: Drive to Survive Streetfood Der Mensch Bill Gates Cambridge Analyticas großer Hack Homecoming - Ein Film von Beyoncé Fyre: The Greatest Party That Never Happened

Du gegen die Wildnis Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten Raising Dion Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands Es war einmal... das Leben Fast & Furious Spy Racers The A List Malibu Rescue - Die Serie Dragons - Die jungen Drachenretter Greenhouse Academy

Netflix

Netflix hat dieses Jahr immer wieder Einblicke gegeben, was Abonnenten am liebsten ansehen. Eine zentrale Anlaufstelle mit so etwas wie Einschaltquoten gibt es zwar nicht, man veröffentlicht aber immer wieder für bestimmte Regionen Charts mit den populärsten Inhalten. Mal sind es wöchentliche, mal monatliche Auflistungen, Netflix Deutschland wirft aktuell einen Blick zurück auf das gesamte Jahr.Denn das Streaming-Portal hat heute die Top-10 für Deutschland und Österreich in fünf Kategorien veröffentlicht , genauer gesagt sind es Serien, Filme, Dokumentationen und Familientitel, dazu kommt auch noch eine Gesamtwertung, in der keine Genreaufteilung gemacht wird.Und die beliebteste Netflix-Serie sowie auch Inhalt insgesamt des Jahres ist The Witcher. Im Fall der Dezember Inhalte sind es "prognostizierte Zuschauerzahlen", so das Unternehmen, allerdings kann man wohl aufgrund der Veröffentlichung am 30. Dezember davon ausgehen, dass die Näherung recht genau ist.Hinter The Witcher folgt der Action-Streifen 6 Underground, Bronze geht an die spanische Serie Haus des Geldes. In weiterer Folge sind die kompletten Top-10 für Deutschland aufgelistet, die (recht ähnlichen) Ergebnisse für Österreich sind in der Bildgalerie zu finden.