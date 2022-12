Spider-Man: Across The Spider-Verse: Der neue Trailer ist da

Nächstes Jahr kehrt Miles Morales wieder als Spider-Man zurück ins Kino - und zwar erneut als Animationsfilm: Ein neuer Trailer zu Across the Spider-Verse soll jetzt auf die Fortsetzung des oscarprämierten Spider-Man: A New Universe einstimmen.Spider-Man: Across The Spider-Verse knüpft an das Ende des ersten Teils an. Miles Morales ist mittlerweile als Vollzeit-Spider-Man unterwegs, was offenbar für das eine oder andere Problem in seiner Familie zu sorgen scheint, wie uns die erste Szene des neuen Trailers vermuten lässt. Allerdings kommen auf Miles viel größere Probleme zu, denn da ist schließlich noch immer die Sache mit dem Multiversum. Dessen Existenz wird nun von einem neuen Feind bedroht - und die vielen auftauchenden Varianten des Netzschwingers scheinen "unseren" Spider-Man mitunter als eine Bedrohung aufzufassen, wie uns das Video ebenfalls verrät.Spider-Man: Across The Spider-Verse sollte eigentlich schon dieses Jahr im Kino starten, wurde mittlerweile aber auf 2023 verschoben. Fans von Spidey müssen sich daher noch bis zum Kinostart am 1. Juni gedulden.