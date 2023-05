Spider-Man: Across the Spider-Verse: Neuer Trailer enthüllt Spider-Cat

Miles Morales, oder eben Spider-Man, schwingt sich demnächst wieder zurück ins Kino - und zwar als Animationsfilm: In Spider-Man: Across the Spider-Verse muss dieser nicht nur Schurken in New York bekämpfen, sondern offenbar gleich mehrere Welten vor der Zerstörung retten. Ein weiterer Trailer zeigt jetzt viele neue Ausschnitte aus dem Film.Im neuesten Video sehen wir zunächst, wie Miles Morales versucht, seinen "Vollzeitjob" als Spider-Man und sein Privatleben unter einen Hut zu bekommen - was bislang allerdings recht chaotisch verläuft. Ein weiterer Blick in das Spider-Verse darf natürlich auch nicht fehlen. Dort trifft Morales auf eine Reihe unterschiedlicher Spider-People, die ebendieses Multiversum beschützen. Eine neue Bedrohung sorgt jedoch dafür, dass "unser" Spider-Man auf einmal den anderen Helden gegenübersteht.Neben Morales, Gwen Stacy und Peter B. Parker haben im Trailer unter anderem noch die Spider-Woman Jessica Drew, der indische Spider-Man Pavitr Prabhakar, der auch als Prowler bekannte Hobie Brown und Miguel O'Hara einen Auftritt. Letzterer stammt aus der Comic-Reihe Spider-Man 2099 und ist offenbar der Anführer der Spider-People. Offiziell mit dabei ist zudem Spider-Cat, die nun erstmals im Video zu sehen ist.Spider-Man: Across the Spider-Verse startet am 1. Juni 2023 in den deutschen Kinos.