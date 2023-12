House of the Dragon: Trailer zu Staffel 2 stimmt auf großen Krieg ein

Krieg um den eisernen Thron

Auch nach dem Ende von Game of Thrones geht es in George R. R. Martins Fantasy-Universum spannend weiter: Nächstes Jahr startet die zweite Staffel der Serie House of the Dragon, in der alle Zeichen auf Krieg stehen, wie ein erster Teaser-Trailer nun recht eindrucksvoll zeigt.Der Tod von König Viserys Targaryen sorgte zum Finale der ersten Staffel für einen großen Einschnitt in die vorherrschenden Machtverhältnisse. Ein blutiger Krieg im Hause Targaryen ist somit unabwendbar, daran lässt das nun veröffentlichte Video keine Zweifel aufkommen. Auf dem Weg zur erneuten Besteigung des eisernen Thrones gehen dabei natürlich auch die Intrigen und Ränkespiele im Hause Targaryen unvermindert weiter.Zur Besetzung der zweiten Staffel gehören neben Rückkehrern wie Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best und Steve Toussaint auch einige Neuzugänge, darunter Clinton Liberty (Addam of Hull), Jamie Kenna (Sir Alfred Broome), Kieran Bew (Hugh) und Tom Bennett (Ulf).In Deutschland gibt es die acht neuen Folgen von Staffel 2 ab Sommer 2024 beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen, ein genaues Startdatum ist bisher leider nicht bekannt.