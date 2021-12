Halo: Neue TV-Serie startet bald, erster Trailer mit dem Master Chief

Nachdem der Master Chief in dieser Woche bereits seine fulminante Rückkehr in der Story-Kampagne von Halo Infinite gefeiert hatte, kündigt sich bereits für Anfang 2022 auch eine TV-Serie im selben Sci-Fi-Universum an. Bei den Game Awards wurde der erste Trailer gezeigt.Die Halo-Serie wird den Konflikt zwischen den Menschen und den außerirdischen Covenant thematisieren, die wir ja auch schon aus der Spielereihe kennen. So wie in dieser steht natürlich auch in der Serie John-117 alias Master Chief im Mittelpunkt, der hier von Pablo Schreiber verkörpert wird. Ebenfalls mit dabei sind Natascha McElhone als Dr. Halsey, Bokeem Woodbine als Soren-066 und Jen Taylor als Cortana. Letztere hat auch schon in den Spielen dem KI-Charakter ihre Stimme geliehen.In den USA startet die Halo-Serie Anfang 2022 exklusiv beim Streamingdienst Paramount+. Wann und wo diese hierzulande zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.