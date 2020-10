Fear the Walking Dead - Trailer zu Staffel 6 der Zombie-Serie

Eigentlich hätte Staffel 6 von Fear The Walking Dead bereits vor einigen Monaten beginnen sollen, die Serie musste dann jedoch aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Lange müssen sich Fans nun aber nicht mehr gedulden, denn das Zombie-Spin-off ist in wenigen Tagen bei Amazon Prime Video verfügbar. Ein Trailer zeigt, wie es für die Protagonisten weitergeht.Fans von The Walking Dead müssen sich im Oktober mit nur einer neuen Folge begnügen. Anders als die die letzten Jahre gibt es in diesem Monat keine neue Staffel, sondern nur eine weitere Folge zu sehen, die ursprünglich als Finale der zehnten Staffel geplant war. Zumindest startet heute aber der neue Ableger The Walking Dead: World Beyond und am 12. Oktober geht es mit Fear The Walking Dead weiter.Letztere Serie startet damit um einige Monate verspätet und dürfte dann unter anderem endgültig klären, welches Schicksal Morgan erwartet. Morgan war vor einiger Zeit von der Mutterserie zu Fear The Walking Dead gewechselt - im aktuellen Trailer zur neuen Staffel nimmt er jedenfalls noch eine große Rolle ein.