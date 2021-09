The Walking Dead: World Beyond - Trailer zu Staffel 2 mit Crossover

Im Oktober startet The Walking Dead: World Beyond in die zweite und zugleich auch finale Staffel. Zum Höhepunkt des Zombie-Spin-offs kehrt dann auch (mindestens) ein bekanntes Gesicht aus der Mutterserie zurück, wie ein erster Trailer nun verrät - und damit zu Spekulationen einlädt.



Mit The Walking Dead: World Beyond war vor rund einem Jahr das zweite Spin-Off zu The Walking Dead gestartet. Anders als davor Fear the Walking Dead war die Serie von Anfang an auf nur zwei Staffeln mit jeweils zehn Episoden ausgelegt. Bisher konnte die Geschichte rund um eine Gruppe Teenager in der Zombie-Apokalypse Fans aber noch nicht so recht begeistern. Für die zweite Hälfte der Serie verspricht der Sender AMC vor allem neue Einblicke in die Machenschaften des Civic Republic Militärs und auch die Suche nach einem Heilmittel scheint weiterhin eine Rolle zu spielen, wie der neueste Trailer verrät.



Eine wirkliche Überraschung liefern allerdings die letzten Bilder des Videos, denn diese zeigen, dass Jadis (Pollyanna McIntosh) einen Auftritt in der Serie haben wird. Jadis hatte in Staffel 9 von The Walking Dead den schwer verletzten Rick Grimes in einem Helikopter in Sicherheit gebracht - gut möglich also, dass Rick ebenfalls in World Beyond zu sehen sein wird. Zumindest dürften die Folgen aber neue Details über dessen Verbleib liefern.



In den USA startet Staffel 2 von The Walking Dead: World Beyond am 3. Oktober 2021 bei AMC. In Deutschland dürften die neuen Folgen wieder zeitnah bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Ein genaues Datum wurde hier aber noch nicht kommuniziert. Die Mutterserie The Walking Dead ist in Deutschland zur ihrer erst kürzlich begonnenen Finalstaffel zu Diney+ gewechselt.