The Walking Dead: World Beyond - Neuer Trailer zur Zombie-Serie

Neben "The Walking Dead" und "Fear the Walking Dead" schickt der Sender AMC im April eine weitere Serie im Zombie-Universum ins Rennen. In "The Walking Dead: World Beyond" steht dann eine neue Generation Überlebender im Mittelpunkt. Wenige Monate vor dem Start gibt es jetzt einen neuen Trailer.Das Spin-off The Walking Dead: World Beyond erzählt die Geschichte einer Gruppe Jugendlicher, die inmitten der Zombie-Apokalypse aufgewachsen ist, jedoch stets hinter hohen Mauern lebte. Dies ändert sich allerdings schnell, als ein Vater der Gruppe außerhalb der sicheren Zone in Gefahr gerät und die Freunde beschließen, ihre Heimat für eine Rettungsmission zu verlassen.Zwar soll The Walking Dead: World Beyond zur selben Zeit wie die Mutterserie spielen, ob die neuen Überlebenden aber jemals auf Daryl, Carol und Co. stoßen werden, ist unklar. Insgesamt soll das Spin-off nur zwei Staffeln umspannen, die erste davon startet am 12. April 2020 und wird hierzulande bei Amazon Prime Video zu sehen sein.