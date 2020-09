The Walking Dead: World Beyond - Neuer Trailer zu Serie erschienen

Videos automatisch starten

Eigentlich sollte das The Walking Dead-Spinoff "World Beyond" schon im Frühjahr dieses Jahres an den Start gehen, aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Serie allerdings verschoben. Inzwischen liegt der neue Termin im Oktober aber nicht mehr in allzu weiter Ferne, weshalb der US-Sender AMC jetzt mit einem weiteren Trailer auf The Walking Dead: World Beyond einstimmt.



The Walking Dead: World Beyond wird eine Reihe neuer, vor allem jugendlicher Charaktere einführen, die allesamt in einer sicheren Stadt inmitten der Zombie-Apokalypse auf­ge­wach­sen sind, sich nun aber erstmals hinaus in die gefährliche Welt wagen. Neben dem Über­le­bens­kampf steht somit wohl auch eine gehörige Portion Coming-of-Age-Thematik auf dem Programm.



In Deutschland wird The Walking Dead: World Beyond bei Amazon Prime Video ab dem 5. Oktober zu sehen sein. Eine zweite Staffel ist jetzt schon gesichert, danach ist das Spinoff dann aber auch schon wieder beendet.