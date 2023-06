Die 3 Sonnen: Der erste Teaser zur Sci-Fi-Serie von Netflix ist da

Die Macher von Game of Thrones arbeiten derzeit für Netflix an einer Umsetzung des Science-Fiction-Romans "Die drei Sonnen" des chinesischen Autors Liu Cixin. Ein erstes Teaser-Video liefert jetzt erste bildgewaltige Einblicke in die Serie, die allerdings erst nächstes Jahr an den Start geht."Die 3 Sonnen" (3 Body Problem) bzw. die beiden Folgeromane "Der dunkle Wald" und "Jenseits der Zeit" bilden die sogenannte Trisolaris-Trilogie, in der die Menschheit mit einer außerirdischen Zivilisation konfrontiert wird, die jedoch nicht in friedlicher Absicht der Erde einen Besuch abstattet, sondern diese als neue Heimat für sich ausgesucht hat. Ihre eigene Welt wird nämlich aufgrund der titelgebenden drei Sonnen fortlaufend von verheerenden Katastrophen heimgesucht.Die 3 Sonnen wird von den beiden Game of Thrones-Showrunnern David Benioff und D.B. Weiss zusammen mit Alexander Woo (True Blood) für Netflix adaptiert. In den Hauptrollen spielen Jess Hong als Jin Cheng, Eiza González als Auggie Salazar, Jovan Adepo als Saul Durand, Alex Sharp als Will Downing, John Bradley als Jack Rooney sowie Benedict Wong als Geheimdienstoffizier Da Shi mit.Während der erste offizielle Teaser am vergangenen Wochenende seine Premiere auf dem Tudum-Event in Brasilien feierte, gibt es die neue Serie erst in einigen Monaten zu sehen: Die 3 Sonnen startet im Januar 2024 auf Netflix.