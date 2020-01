In eigener Sache: Infografiken satt in eigenem Bereich

Infografiken sind auf WinFuture.de nun schon seit einiger Zeit deutlich prä­sen­ter. Wir waren der Ansicht, dass bestimmte Fakten so besser il­lus­tri­ert und ver­ständ­licher gemacht werden können. Noch nicht klar war uns damals, wie groß das Interesse an diesen Dar­stel­lun­gen bei unseren Lesern tatsächlich ist. Um diesem weiter entgegenzukommen, haben wir den Infografiken nun einen eigenen Bereich auf der Seite gewidmet.Ob es nun um Diagramme zu wichtigen Statistiken, Details zu Produkten oder auch Tipps zu bestimmten Problemen geht - jetzt könnt ihr bequem auf einem eigenen Portal in den grafischen Präsentationen stöbern. Direkt erreicht ihr es über den "Mehr"-Button in der Navigation. Verschiedene Partner liefern uns dabei entsprechende Inhalte zu, aber auch unser eigener Grafiker wird aktiv, wenn es sich ergibt - wie etwa bei einem Überblick, wie ihr die Google-Suche noch effizienter nutzen könnt Ein Klick auf die Vorschau, die auf der Übersichts-Seite zu finden ist, bringt euch zur kompletten Infografik. Hier findet ihr zusätzlich auch Links auf die Artikel, in denen diese jeweils zum Einsatz kamen. Auf diesem Weg erschließt sich der Zugang zu weitergehenden und teilweise auch noch aktuelleren Informationen zum jeweiligen Thema.Natürlich verfügen die Grafiken nun jeweils auch über eigene Kommentar-Spalten, die ihr gern nutzen könnt, um euch mit anderen Lesern zur Sache auszutauschen. Was ihr selbst beachtenswert findet, kann außerdem auch direkt mit euren Kontakten auf Facebook, Twitter und Google+ geteilt werden.Auf besonders interessante Infografiken werden wir euch zukünftig auch direkt auf der Startseite oder im Ticker hinweisen - so wie es seit einiger Zeit auch schon mit einzelnen Videos und Downloads der Fall ist. Wir hoffen, dass euch der neue Bereich aber auch so des Öfteren einlädt ein wenig herumzustöbern und wünschen euch viel Spaß und eine Menge neuer Erkenntnisse.