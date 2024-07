Huawei Nova Flip: Günstiges Smartphone mit Faltdisplay im Flip-Format

Huawei vollzieht offenbar in Kürze den bei dem chinesischen Hersteller schon lange erwarteten Schritt und bringt faltbare Smartphones in die Mittelklasse. Mit dem Huawei Nova Flip plant man ein neues Flip-Foldable, das deutlich günstiger werden dürfte als bisher.

Huawei will in gut einer Woche das Nova Flip vorstellen. Schon jetzt hat man begonnen, das neue Smartphone mit dem Flip-Formfaktor zu bewerben und zeigt es daher in dem untenstehenden Video. Dabei ist unter anderem das Design zu sehen, bei dem bereits gut erkennbar ist, dass das Huawei Nova Flip günstiger zu haben sein wird als die bisher von dem chinesischen Hersteller verfügbaren Falt-Smartphones.In dem Teaservideo wird der Name des neuen Foldable-Smartphones mit vertikal faltbarem Bildschirm per Morsecode bestätigt. Äußerlich ist der günstigere Preis an einer Reihe von Details erkennbar. So nutzt das Nova Flip offenbar einen Metallrahmen, der für gute Stabilität sort. Abstriche muss man aber bei der Ausstattung in Kauf nehmen.Während die meisten hochpreisigeren Flip-Foldable-Smartphones inzwischen mit vollflächigen oder zumindest großen Außendisplays ausgestattet sind, bringt das Huawei Nova Flip nur ein vergleichsweise kleines Zusatzdisplay mit. Dort werden Benachrichtigungen, Wetter und die Uhrzeit angezeigt, aber keine volle Oberfläche des Betriebssystems.Neben dem kleinen Zusatzdisplay, das im Grunde das Format eines Smartwatch-Bildschirms hat, werden nur zwei Kameras auf der Außenseite des Gehäuses platziert. In dem Video ist auch schon erkennbar, dass es sich bei der zweiten Kamera nur um einen einfachen Low-End-Sensor handeln dürfte.Technisch wird das Huawei Nova Flip vermutlich in der Mittelklasse angesiedelt sein, wobei Huawei wohl wieder auf seine hauseigenen Kirin-SoCs zurückgreifen wird. Ob ein internationaler Start des Nova Flip zu erwarten ist, ist unklar. Denkbar wäre es freilich schon, da Huawei seine Smartphones auch ohne die sonst bei Android-Smartphones üblichen Google-Dienste in westlichen Märkten anbietet.