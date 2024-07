Filme und Serien: Diese Woche neu auf Disney+, Netflix & Prime Video

Mit mehr als 40 Neustarts ist die Woche für Film- und Serien-Fans bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ gut gefüllt. Zu den Highlights gehören Rebel Moon, Der Hobbit, Arrow, Futurama und Spongebob. In unserem Überblick zeigen wir euch alle Termine.

Mystery, Sci-Fi und bekannte Blockbuster

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 31

Bodies Bodies Bodies ab 29. Juli

Patient Zero ab 31. Juli

Unsolved Mysteries: Ausgabe 4 ab 31. Juli

Lhaka Sherpa, Königin der Berggipfel ab 31. Juli

Unstable: Staffel 2 ab 1. August

Love is Blind: Mexico ab 1. August

Borderless Fog ab 1. August

Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt! ab 1. August

Hollywood Cops (Hollywood Homicide) ab 1. August

The Rising of the Shield Hero: Staffel 2 ab 1. August

Renegade ab 1. August

Gott vergibt - Django nie! ab 1. August

In Liebe, Mon Laferte ab 1. August

Kimi ni todoke: Staffel 3 ab 1. August

Meister des indischen Films: SS Rajamouli ab 2. August

Rettet Bikini Bottom: Der Sandy Cheeks Film ab 2. August

Rebel Moon - Teil 1: Director's Cut ab 2. August

Rebel Moon - Teil 2: Director's Cut ab 2. August

Joe Rogan: Burn the Boats ab 4. August

Alle Netflix-Neustarts im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 31

Dirty Grandpa ab 30. Juli

Alice, Darling ab 30. Juli

Batman: Caped Crusader - Staffel 1 ab 1. August

Madagascar: A Little Wild - Staffel 1-2 ab 1. August

The Domestics ab 1. August

Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere ab 1. August

Der Hobbit - Smaugs Einöd ab 1. August

Der Hobbit - Eine unerwartete Reise ab 1. August

The Mechanic ab 1. August

Quatermain II - Auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt ab 1. August

Love and Death ab 1. August

Possessor ab 1. August

The Lodge ab 1. August

Dirty Work ab 1. August

Arrow - Staffel 1-8 ab 2. August

Alone - Du kannst nicht entkommen ab 2. August

Belleville Cop ab 2. August

Atomic Blonde ab 4. August

Bricklayer ab 4. August

Alle Amazon-Neustarts im Überblick

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 31

Futurama - Staffel 12 ab 29. Juli

Triff Spidey und seine Super-Freunde - Staffel 3 ab 31. Juli

Noch keine August-Neustarts angekündigt

Alle Disney+-Neustarts im Überblick

Fans von Mystery und Thrillern können sich bei Netflix auf "Bodies Bodies Bodies" und "Patient Zero" freuen, während "Unsolved Mysteries: Ausgabe 4" wahre Kriminalfälle beleuchtet. Für Abenteuerlustige gibt es "Lhaka Sherpa, Königin der Berggipfel" und die Fortsetzung von "The Rising of the Shield Hero". "Love is Blind: Mexico" verspricht zudem "romantische Spannung".Wer dachte, er hätte mit Kind des Feuers und Die Narbenmacherin schon alles von Rebel Moon gesehen, kann sich im August auf Zack Snyders speziellen Director's Cut der beiden Sci-Fi-Filme freuen, die nicht nur unter den neuen Namen "Rebel Moon - Kapitel 1: Kelch des Blutes" und "Rebel Moon - Kapitel 2: Fluch der Vergebung" erscheinen, sondern auch länger und actionreicher sind. Amazon Prime Video lockt hingegen mit einer Mischung aus Action und Komödie. "Dirty Grandpa" und "Alice, Darling" bieten humorvolle Unterhaltung, während die "Batman: Caped Crusader"-Serie Comic-Fans anspricht. Die "Hobbit"-Trilogie entführt erneut in die Welt von Mittelerde, und "Arrow" bietet Superhelden-Action in acht Staffeln. Disney+ zeigt im Juli die zwölfte Staffel von "Futurama" und die dritte Staffel von "Triff Spidey und seine Super-Freunde". Obwohl Disney+ seine Neustarts für August noch nicht bekannt gegeben hat, können sich Abonnenten des Streaming-Dienstes auf weitere Inhalte freuen, sobald diese angekündigt werden. Wir werden diesen Artikel dann entsprechend aktualisieren.