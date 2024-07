Amazon Prime Video: Diese Filme und Serien sind neu im August 2024

Auf Prime Video laufen im August mehr als 65 neue Filme und Serien an. Zu Amazons Highlights gehören dabei unter anderem Batman, Per­fekt Verpasst, Jackpot! und neue Folgen von Der Herr der Ringe : Die Ringe der Macht. Unsere Übersicht zeigt alle Neustarts und Termine.

Zeichentrick, Fantasy und viel zu lachen

Amazon Prime Video: Neue Serien im August

Batman: Caped Crusader | Original | Staffel 1 ab 1. August

Madagascar: A Little Wild | Staffel 1-2 | Kids & Family ab 1. August

Arrow | Staffel 1-8 ab 2. August

The Mallorca Files | Original | Staffel 3 ab 8. August

5x Comédia | Original | Staffel 2 ab 8. August

Perfekt Verpasst | Original | Staffel 1 ab 15. August

Croods: Family Tree | Staffel 2 | Kids & Family ab 23. August

Ping & Roar | Staffel 1 | Kids & Family ab 31. August

The Good Doctor | Staffel 6 ab 27. August

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht | Original | Staffel 2 ab 29. August

Amazon Prime Video: Neue Filme im August

The Domestics ab 1. August

Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere ab 1. August

Der Hobbit - Smaugs Einöd ab 1. August

Der Hobbit - Eine unerwartete Reise ab 1. August

The Mechanic ab 1. August

Quatermain II - Auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt ab 1. August

Love and Death ab 1. August

Possessor ab 1. August

The Lodge ab 1. August

Dirty Work ab 1. August

Alone - Du Kannst Nicht Entkommen ab 2. August

Belleville Cop ab 2. August

Atomic Blonde ab 4. August

Bricklayer ab 4. August

The First Slam Dunk ab 5. August

One Fast Move | Original ab 8. August

The Greatest Showman ab 8. August

Thabo - Das Nashorn-Abenteuer | Kids & Family ab 9. August

Denen man vergibt ab 10. August

All Fun and Games ab 11. August

How To Have Sex ab 13. August

Pompeii | 3D ab 13. August

JACKPOT! | Original ab 15. August

Er Ist wieder da ab 15. August

As They Made Us: Ein Leben lang ab 15. August

Suicide Squad ab 16. August

Terminator: Dark Fate ab 16. August

Warten auf die Barbaren ab 17. August

Das Erwachen der Jägerin ab 18. August

Der Vorname ab 19. August

Dora und die goldene Stadt | Kids & Family ab 20. August

Prakti.com ab 20. August

Marley & ich ab 20. August

Runner Runner ab 20. August

Bohemian Rhapsody ab 20. August

Love & Other Drugs - Nebenwirkungen inklusive ab 20. August

Heat ab 22. August

Mord im Orient-Express | 2017 ab 23. August

Wonder Woman ab 23. August

Wonder Woman 1984 ab 23. August

Daredevil ab 23. August

In Time - Deine Zeit läuft ab am 25. August

A Beautiful Day ab 25. August

The Son ab 26. August

Blood For Dust ab 26. August

Stephen King's Doctor Sleep ab 27. August

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile ab 27. August

Knock At The Cabin ab 27. August

Ocean's 8 ab 28. August

Ted ab 28. August

Ted 2 ab 28. August

Wer bist du, Mama Muh | Kids & Family ab 28. August

The Animal Kingdom ab 28. August

Knight and Day ab 29. August

Dangerous Waters - Überleben ist alles ab 29. August

Beilight - Biss zum Abendbrot ab 30. August

Need For Speed ab 31. August

Im August startet Prime Video mit der neuen Zeichentrickserie Batman: Caped Crusader. "Die Serie ist eine Neuinterpretation der Batman-Mythologie durch die visionäre Brille von Executive Producer J.J. Abrams, Matt Reeves und Bruce Timm", so Amazon. Fantasy-Fans dürfen sich hingegen auf die zweite Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht freuen, in der Sauron zurückkehrt.Außerdem gibt es die dritte Staffel des Krimidramas The Mallorca Files und die neue Comedyserie Perfekt Verpasst mit Bastian Pastewka und Anke Engelke zu sehen. Und wer dann noch nicht genug gelacht hat, kann sich die Actionkomödie Jackpot! ansehen. In den Hauptrollen: Awkwafina, John Cena und Simu Liu.Anschließend werfen wir einen Blick auf die sogenannten Lizenztitel, Filme und Serien, die sich Amazon zumindest zeitexklusiv sichern konnte. Dazu gehören die Hobbit-Reihe, Atomic Blonde, The Greatest Showman, Suicide Squad, Prakti.com, Bohemian Rhapsody, Wonder Woman (1984) und Ted.Ab dem 20. August überträgt Prime Video die UEFA Champions League, beginnend mit den Playoff-Spielen vor der Auslosung der Gruppenphase. Darüber hinaus bleibt alles beim Alten, d.h. Amazon wird auch in der Saison 2024/25 das Topspiel der UEFA Champions League am Dienstag live übertragen.