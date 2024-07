Disney+: Nervige E-Mails sollen Nutzer bald ans Weiterschauen erinnern

Der Streaming-Dienst möchte seinen Gewinn erhöhen. Deshalb sollen Nutzer in Zukunft mehr und länger Serien und Filme konsumieren. Dafür hat sich Disney mehrere Maßnahmen überlegt. Mindestens eine davon dürfte jedoch nicht bei allen Nutzern für Begeisterung sorgen.

Disney+ will Gewinn erhöhen

Nutzer sollen mehr und länger schauen

Einführung lineare Kanäle

Versand von "Erinnerungs-E-Mails"

Wie wir Anfang Mai berichteten, schreibt Disney+ erst seit Kurzem schwarze Zahlen. Das erreichte der Streaming-Anbieter unter anderem durch die Reduzierung des Angebots und Preiserhöhungen. Mittlerweile zahlen Kunden also mehr und erhalten weniger Nachdem die Plattform zuletzt Account-Sharing unterbunden und die Verwendung von VPNs verboten hatte, nimmt das Unternehmen hinter Micky Maus und Star Wars jetzt die nächsten Maßnahmen in Angriff. Das Ziel dabei ist ebenfalls, mehr Geld mit Disney+ zu verdienen.Aus diesem Grund soll das sogenannte User-Engagement erhöht werden. Konkret geht es Disney dabei um die "Stunden pro Nutzer", also die Zeit, die jeder einzelne Kunde damit verbringt, Filme und Serien auf der Plattform zu konsumieren. Die möchte der Konzern jetzt nämlich erhöhen und hat sich dafür einige Maßnahmen überlegt, wie das Wall Street Journal berichtet.Laut Personen, die mit den Plänen vertraut sind, soll es in Zukunft lineare Sender bei Disney+ geben. Die sollen dann z.B. einer beliebten Serie gewidmet sein. So könnte es etwa einen Kanal geben, der alle Staffeln der Simpsons in Dauerschleife zeigt. Das soll vor allem Personen ansprechen, die nicht die Zeit oder Muße haben, sich durch das Angebot der Plattform zu wühlen. Die neuen Kanäle könnten Werbeunterbrechungen enthalten.Zudem möchte Disney neue Algorithmen einsetzen, die den Nutzern Serien - oder Film-Vorschläge unterbreiten, die besser zu ihren Vorlieben passen. Damit soll es auch möglich sein, maßgeschneiderte Werbegrafiken für neue Sendungen auf der Grundlage des Geschmacks und der Nutzungshistorie der Abonnenten anzufertigen und auszuspielen.Eine dritte Maßnahme könnte nicht bei allen Kunden auf Gegenliebe stoßen. So plant Disney wohl auch, in Zukunft E-Mails an Nutzer zu senden, um sie daran zu erinnern, eine angefangene Serie oder einen halb zu Ende geschauten Film weiterzusehen. Informationen dazu, nach wie langer Zeit oder wie oft diese E-Mails versendet werden sollen, gibt es allerdings momentan keine.Die hier angesprochenen Maßnahmen sollen schon innerhalb der "nächsten sechs Monate" eingeführt werden. Ob das weltweit oder zunächst nur für die USA gilt, ist nicht bekannt. Sollte der Zeitplan für Deutschland ein anderer sein, dürfte es sich aber höchstens um ein paar Monate Unterschied handeln.