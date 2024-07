Media Markt: Neue Samsung Galaxy Z-Smartphones jetzt lieferbar

Klappen und Falten: Samsung schickt mit dem Galaxy Z Flip 6 und Fold 6 seine neuen Exoten-Smartphones ins Rennen. Die High-End-Modelle können ab sofort von Media Markt geliefert werden. Dabei profitieren Kunden unter anderem von hohen Ankaufprämien.

Samsung

Leicht, schlank und mit Galaxy AI

Media Markt: Ankaufprämie für Altgeräte

Technische Meisterleistung zum Falten und Klappen

Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6: Samsung stellt seine neuen Foldables vor

Mit dem Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 läutet Samsung die neue Ära der faltbaren Android-Smartphones ein. Doch dieses Jahr lautet die Devise nicht einfach größer, schneller, länger. Der südkoreanische Hersteller setzt neben modernster Technik auch auf eine stark verbesserte künstliche Intelligenz (KI).Wer die exotischen Klapp- und Falt-Smartphones in Deutschland jetzt in den Händen halten und sich die lukrative Ankaufprämie sichern möchte, kann die Geräte ab sofort bei Media Markt bestellen . Das gilt auch für die neue Galaxy Watch 7, den innovativen Galaxy Ring und die Galaxy Buds 3 Pro.Media Markt bewirbt seinen Ankaufservice , um euch euer altes Smartphone abzukaufen. Neben dem Wert des Altgerätes erhaltet ihr zusätzlich eine Prämie von 100 Euro, wenn ihr euch das Samsung Galaxy Z Flip 6 oder Galaxy Z Fold 6 zulegt.Technisch sind das Samsung Galaxy Z Flip 6 (bis zu 6,7 Zoll) und Galaxy Z Fold 6 (bis zu 7,6 Zoll) natürlich auf dem neuesten Stand, angefangen bei der Kom­bi­na­tion aus dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy und 12 GB Ar­beits­spei­cher (RAM). Ebenso setzen die beiden Falt-Smartphones auf hoch­auf­lö­sen­de 120-Hz-OLED-Displays, Kamera-Systeme mit bis zu 50 Megapixeln und mit bis zu 4440 mAh gut bemessene Batterien für lange Akkulaufzeiten.Zum weiteren Ausstattungspaket gehören Wi-Fi 6E, Fingerabdruckscanner, Gesichtserkennung, Dual-eSIM und Dual-Nano-SIM, robuste Gehäuse mit Armor-Aluminium-Rahmen und Gorilla Glass Victus 2 sowie ein IP48-Schutz gegen Staub und Wasser. Im Mittelpunkt steht aber vor allem die Galaxy AI mit intelligenten Dolmetscherfunktionen, Chat-Assistenten, Circle to Search bei Google, smarter Foto- und Videobearbeitung und vielem mehr.