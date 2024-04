Grüner Haushalt: AEG Ecoline-Geräte bei Media Markt im Angebot

Egal ob Waschmaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank oder Kochfeld - die AEG Ecoline bündelt die effizientesten Haushaltsgeräte in einem res­sour­cen­scho­nen­den und leis­tungs­star­ken Sortiment. Die innovativen Modelle sind jetzt bei Media Markt im Angebot.

Laut AEG entstehen die größten Umweltauswirkungen von Haushaltsgeräten während der Nutzung in den eigenen vier Wänden - etwa 85 Prozent, abseits der Produktion. Mit seinen Ecoline-Modellen möchte der Hersteller dazu beitragen, die Umweltbelastung zu reduzieren, gleichzeitig aber kompromisslose Leistung zu liefern. Das Ecoline-Label steht bei AEG also für effizienteste Geräte.Bei Media Markt erfreuen sich die AEG Ecoline-Produkte großer Beliebtheit, vor allem auch aufgrund ihres guten Preis-Leistung-Verhältnisses und der Lang­le­big­keit sowie Qualität - von Waschmaschinen über Geschirrspüler bis hin zu Kühl­schrän­ken und Kochfeldern. Und dabei zeigen sich einige gute Deals.AEG ist bekannt für eine Vielzahl von Haushaltsgeräten, unter anderem Waschmaschinen Waschtrockner und Wärmepumpentrockner . Dabei zählt die Serie 7000 zur gehobenen Mittelklasse, während die Serie 9000 im High-End-Segment seine Flaggschiffe anpreist. Bereits in günstigeren Modellen kommt bei AEG die ProSteam-Technologie zu Einsatz - "Dampfen statt Waschen".Somit kann Kleidung in nur 25 Minuten aufgefrischt werden, schonend und vor allem mit besonders geringem Wasserverbrauch. Gleichzeitig optimiert die Mengenautomatik den Energieverbrauch und durch die patentierten ProTex Öko-Trommel wird die Kleidung geschont und der Geräuschpegel reduziert. In den Spitzenmodellen kann das Wasser zudem enthärtet und der Waschprozess via WLAN gesteuert werden.Vom Waschhaus geht es direkt in Küche. Auch hier bietet AEG seine Serie 7000- und Serie 9000-Produkte an, etwa bei Geschirrspülern. Die gibt es bekanntlich teil- sowie vollintegriert und als Ecoline-Produkte samt einem sparsamen Umgang mit Ressourcen wie Wasser und Energie. Dafür sorgt unter anderem ein innovativer Satelliten-Sprüharm und die AirDry-Technik, die das Geschirr fleckenfrei trocknet.Zu guter Letzt bleibt man in der Küche, dann AEG ist zudem bekannt für seine Kochfelder, Backöfen und Co. Bei Media Markt stehen vor allem die In­duk­tions­koch­fel­der mit automatischer Anti-Überkoch-Technik (SenseBoil) und die stylishen Dunstabzugshauben hoch im Kurs.