Für kurze Zeit: Beliebter 2-GB-Tarif im Telekom-Netz für 2,99 Euro

Wenigsurfer können bei Klarmobil jetzt richtig sparen. Die Freenet-Tochter bietet ihren Crash-Tarif im Telekom-Netz für kurze Zeit stark reduziert an. Zum Tiefpreis von nur 2,99 Euro pro Monat erhaltet ihr 2 GB LTE-Daten­volumen und 100 Freiminuten sowie SMS.

Rückkehr des günstigen Minuten-Tarifs

Starker Basistarif, auch im Vergleich

2 GB LTE Datenvolumen

Telekom-Netz mit 25 MBit/s

100 Freiminuten + 100 Frei-SMS pro Monat

EU-Roaming, VoLTE und WLAN-Calls

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM

Vertragslaufzeit: 24 Monate, dann 9,99 Euro mtl.

Grundgebühr: mtl. 2,99 Euro

Anschlusspreis: einmalig 9,99 Euro

Nach dem laut Klarmobil großen Erfolg der Crash-Tarife legt man die Aktion neu auf und bietet den "Minuten Tarif 2 GB LTE" für 2,99 Euro pro Monat an. Mit dabei ist das bekannte Freikontingent: neben 100 Freiminuten erhält man 100 Frei-SMS in alle deutschen Netze an. Somit schafft man einen günstigen Basistarif für alle, die nicht als Vielsurfer, Vieltelefonierer oder Vieltexter gelten, sondern für WhatsApp, Mails und Co. erreichbar sein wollen.Die Download-Geschwindigkeiten reichen mit bis zu 25 Mbit/s in Anbetracht des 2-GB-Datenvolumens vollkommen aus, vor allem da eine stabile Verbindung durch die gute LTE-Netzabdeckung von Telekom gewährleistet wird. Mit an Bord des Crash-Tarifs sind zudem VoLTE, WLAN-Calls und EU-Roaming.Ebenso kann man direkt ab Werk eine eSIM statt der klassischen Triple-SIM auswählen. Wer sich für das Klarmobil-Angebot entscheidet, bindet sich für zwei Jahre an den Mobilfunk-Discounter und zahlt eine Grundgebühr von 2,99 Euro. Der einmalige Anschlusspreis beträgt 9,99 Euro.Bei einer Grund­gebühr von 2,99 Euro fallen über zwei Jahre nur 81,75 Euro an. Vergleicht man das Angebot mit den Jahrespaketen von Aldi Talk und Co., spart man mit dem Tarif über 50 Euro, soweit man auf eine Allnet-Flatrate verzichten und sich mit 25 Mbit/s via 4G-LTE anfreunden kann. Der Vorteil gegenüber Jahresdeals liegt zu­dem vorrangig im guten Telekom-Netz.