Garnet: Microsoft Research gibt überlegenes Cache-System frei

Microsoft will mit einem neu entwickelten Cache-System dafür sorgen, dass zahlreiche Anwendungen deutlich beschleunigt werden. Das neue Garnet wird bereits in einigen Applikationen des Konzerns eingesetzt und nun als Open Source-Projekt der Allgemeinheit angeboten.

Schnellere Speicher-Interaktionen

Frei nutzbar

Zusammenfassung Microsofts neues Cache-System Garnet beschleunigt Anwendungen

Garnet wird als Open Source angeboten, basiert auf Forschung seit 2016

Entwicklung zielt auf verbesserte Anbindung und Funktionsumfang ab

Cache-Store-Industrie mit Open-Source-Systemen wie Redis und Memcached

Garnet nutzt moderne Hardware-Funktionen effizienter als bestehende Systeme

Auf .NET-Technologie basierend, ist Garnet plattformübergreifend und anpassbar

Microsoft Research plant Erweiterung von Garnet und sucht Kooperationen

Die Entwicklung Garnets geht auf Arbeiten zurück, die bis ins Jahr 2016 zurückreichen. Damals begann man bei Microsoft Research mit der Erforschung moderner Key-Value-Datenbankarchitekturen. Auf dieser Grundlage wurde dann 2021 mit der Entwicklung eines neuen Remote-Cache-Speichers begonnen, der wesentlich mehr Möglichkeiten bieten sollte, um mit Anwendungen anzudocken und auch den Funktionsumfang zu erweitern.Insbesondere bei großen, viel genutzten Anwendungen, die zu überwiegenden Teilen mit der Cloud verbunden sind, haben die Speicherinteraktionen in Datenzentren einen wesentlichen Einfluss auf die Performance und auch die Betriebsausgaben. Um die Kosten zu senken und die Anwendungsleistung zu verbessern, hat sich bereits eine ganze Cache-Store-Industrie entwickelt, zu der viele Open-Source-Systeme wie Redis, Memcached, KeyDB und Dragonfly gehören.Im Gegensatz zu herkömmlichen Remote-Cache-Speichern, bieten diese modernen Caches umfangreiche APIs und Funktionssätze. "Bestehende Systeme erreichen diesen Funktionsreichtum jedoch nur um den Preis eines einfachen Systemdesigns, wodurch neueste Hardware-Funktionen (z. B. mehrere Kerne, mehrstufige Speicher, schnelle Netzwerke) nur bedingt genutzt werden können. Darüber hinaus sind viele dieser Systeme nicht explizit so konzipiert, dass sie von Anwendungsentwicklern leicht erweitert werden können oder auf verschiedenen Plattformen und Betriebssystemen gut funktionieren", hieß es in einem Beitrag von Microsoft Research.Garnet soll hier nun den entscheidenden Schritt weiter gehen. "Ab 2021 begannen wir auf der Grundlage von Anforderungen aus Anwendungsfällen bei Microsoft mit dem Aufbau eines neuen Remote-Cache-Speichers mit allen erforderlichen Funktionen, um als brauchbarer Ersatz für bestehende Cache-Speicher zu dienen", erklärten die Redmonder Entwickler.Garnet basiert dabei auf der neuesten .NET-Technologie und ist plattformübergreifend und erweiterbar. Da der Open-Source-Code auf GitHub verfügbar ist, können Entwickler von Drittanbietern ihn nutzen, um ihre eigenen Anwendungen und Dienste schneller zu machen. In der Zukunft wird Microsoft Research weiterhin neue API-Aufrufe und Funktionen hinzufügen und möchte Möglichkeiten der Zusammenarbeit in diesem Bereich prüfen.