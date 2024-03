Neue Phishing-Welle im Namen von Industrie- und Handelskammern

Eine Phishing-Welle rollt diese Tage durch Deutschland und zielt auf Unternehmen ab. Wie die DIHK warnt, werden von Kriminellen im Namen der Kammern Mails verschickt. Wie so oft gilt: Absender prüfen und keine Links klicken reicht in diesem Fall, um sicherzugehen.

Die größten Sicherheitsrisiken in Unternehmen sind allzu gutgläubige oder schlicht unvorsichtige Mitarbeiter. Schon seit Ende 2022 registrieren verschiedene Handelskammern in Deutschland vermehrt gefälschte Nachrichten, die im Namen der Organisation an Unternehmen verschickt werden. Jetzt kommt es seit wenigen Tagen zu einer neuen Welle, was die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) zu einer weiteren Warnung veranlasst.Demnach sind neue Phishing-Mails im Umlauf, die meist demselben Aufbau folgen. Die Anschrift erfolgt mit "Sehr geehrte Geschäftspartner", danach folgt die dringende Aufforderung, die Kontaktdaten zu aktualisieren. Sollte man dieser Aufforderung nicht innerhalb der Frist nachkommen, "wird Ihre HRB-Nummer vorübergehend gesperrt und es kann eine Geldstrafe verhängt werden".Die Nachricht wird unter dem Betreff "Deutsche Industrie- und Handelskammer Daten Aktualisierung" von der Adresse d-ihk@firmenaktualisierung.com zugestellt. Hier ist schnell zu erkennen, dass es sich nicht um eine offizielle Adresse der DIHK handelt. "Die DIHK ist nicht Absender dieser Mails! Bitte löschen Sie die Nachrichten einfach, und klicken Sie keinesfalls auf den Button "Unternehmensdaten aktualisieren", so der Verband.Das Ziel der Hinterleute ist es, sensible Daten wie Anschrift des Unternehmens, Rufnummer und Kontoinformationen zu erlangen. Wie die IHK Berlin (via Golem ) schreibt, leiten die Phishing-Nachrichten der aktuellen Welle auf die URL ihkaktualisieren.com. Hier werden die entsprechenden Angaben dann plump mit einem Formular abgefragt.