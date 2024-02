Stark reduziert: Media Markt und Saturn starten 19% MwSt.-Rabatt

Im Vorfeld des Super Bowls starten Media Markt und Saturn heute ihren ersten MwSt.-Rabatt des Jahres. Beim Kauf von Notebooks und Con­ver­tibles erhaltet ihr jetzt die Mehrwertsteuer geschenkt. Schnell sein: Die "Warm Up"-Aktion ist zeitlich auf nur drei Tage begrenzt.

Die 19-Prozent-Aktion gilt als beliebtester Rabatt bei Media Markt und Saturn , denn ganz ohne Cashbacks oder Kundenkonten kann so in den Online-Shops mehr als nur der eine oder andere Euro gespart werden. Zu Beginn beschränkt sich der Preisnachlass auf Laptops und Convertibles, etwa von Lenovo, Asus, HP, Acer und MSI. Die Angebote sind bis Donnerstag um 20 Uhr gültig.Eine berechtigte Frage, die einfach zu klären ist. Media Markt erlässt euch die Mehrwertsteuer. Vom Endkundenpreis aus gesehen braucht es aber nur 15,96 Prozent, um den "steuerfreien" Betrag zu erreichen. Ein Beispiel: 100 Euro + 19% MwSt. = 119 Euro, 119 Euro - 15,966% = 100 Euro.Wie üblich sind einige Hersteller von der Mehrwertsteuer-Aktion ausgeschlossen, etwa die Laptops von Apple, Samsung, Microsoft sowie Vorbesteller-Artikel.Den größten MwSt.-Rabatt erhalten Kunden von Media Markt und Saturn bekanntlich auf Gaming-Notebooks. Zur Auswahl stehen hier unter anderem das 15 Zoll große Gigabyte G5 mit Intel Core i5-12500H und Nvidia GeForce RTX 4050 für reduzierte 755 Euro oder aber das Acer Nitro 16 mit 165-Hz-Display, AMD Ryzen 7 und RTX 4070 für 1386 Euro. Von Hewlett-Packard erhält man zudem das HP Omen 16 mit Core i5 und RTX 4050 für 840 Euro.Im günstigeren Einsteiger- und Mittelklasse-Segment sind Geräte wie das Lenovo IdeaPad Slim 3 beliebt. Der 15-Zöller kommt mit einem AMD Ryzen 5 und 512 GB SSD für 419 Euro, während der HP 15s-fq5353ng mit Intel Core i5 auf 487 Euro gesenkt wird. Mit 755 Euro ist auch das Convertible Lenovo Yoga 7 inkl. Pen zu haben und für leichte Aufgaben reichen das Asus VivoBook Go 15 samt Microsoft 365 Single für 200 Euro oder aber das Chromebook CX1 für 310 Euro.