Erstmals gezeigt: Spektakuläre Mondmission aus Call of Duty NX1 leakt

Es herrscht Krieg auf dem Mond, eine Basis steht unter heftigem Beschuss: Jüngst ist ein Video aufgetaucht, das Szenen aus einem nie veröffentlichten Call of Duty-Spiel mit Sci-Fi-Setting zeigt. Einer der Entwickler bestätigt, dass das Projekt abgebrochen wurde.

Unveröffentlichtes CoD: Mondmission im Leak

Zusammenfassung Krieg auf dem Mond in geleaktem Call of Duty-Spiel

Video zeigt nie veröffentlichtes Projekt NX1

Entwickler Brian Bright bestätigt Echtheit des Materials

NX1 mit Mondmission bei niedriger Schwerkraft

Zwei bis drei Missionen und Teile vom Multiplayer fertig

Projekt Call of Duty: Future Warfare eingestellt

Weitere Videos zeigen Kampagnen- und Multiplayer-Gameplay

Ein Blick in die Vergangenheit kann manchmal interessante Details liefern, was hätte sein können. Am Wochenende war auf X ein Video aufgetaucht, das Gameplay eines ambitionierten Projekts zeigt. Zu sehen ist hier ein Call of Duty-Titel, der unter dem Codenamen NX1 entwickelt wurde. Das besondere: Zu sehen gibt es eine spektakuläre, futuristische Mondmission unter niedriger Schwerkraft.Nachdem das Video am Wochenende in kürzester Zeit millionenfach geklickt wurde, meldete sich der Entwickler Brian Bright zu Wort. Er hatte an dem Titel beim Studio Neversoft als Leiter der Entwicklung der Multiplayer-Komponenten gearbeitet und kann daher die Echtheit des geleakten Materials bestätigen."Bei dieser Mission ging es um den Mond, einige Experimente mit niedriger Schwerkraft und darum, dass das Team die Engine kennenlernt", so die Erläuterung Brights. Bis zum Entwicklungsstart von NX1 hatte das Studio die eigene THPS [Tony Hawk's Pro Skater]-Engine für seine Projekte eingesetzt.Laut Bright hatte sein Team zwei bis drei Kampagnenmissionen und einige Multiplayer-Arbeiten abgeschlossen, dann wurde das Projekt aber eingestellt. Call of Duty: Future Warfare, so der geplante Name des Titels, verschwand damit in der Schublade. Zu den Gründen, warum NX1 nie weiter entwickelt wurde, äußerte sich der Entwickler an dieser Stelle aber nicht.Wie IGN berichtet, war kurz nach dem ersten Leak ein weiteres Video aufgetaucht, das rund 10 Minuten Gameplay aus der Kampagne von NX1 zeigt. In einem anderen Clip ist außerdem der erste Entwurf der Multiplayer-Kampagne zu sehen. Auch hier ergänzt Bright einige Details in einer Antwort: "Wir hatten damals kein großes Art-Team für Multiplayer, also haben die Level-Designer hauptsächlich MW2-Assets verwendet", erklärt Bright.