Galaxy Note war gestern: Realme startet eigene Serie von 'Note'-Handys

Samsung hat die Galaxy Note-Serie bereits vor einigen Jahren mit der S-Serie verschmelzen lassen, doch hatte man mit den Note-Geräten durchaus Maßstäbe gesetzt. Die Oppo-Tochter Realme will jetzt mit einer eigenen Note-Serie ebenfalls in diese Kerbe schlagen.

Realme

Xiaomi eher im Visier als Samsung

Von Oppos vor allem auf günstigere Smartphones spezialisierter Tochtermarke Realme soll in Kürze eine neue Serie von günstigen, aber dennoch großen Smartphones eingeführt werden. Damit nimmt man weniger die ebenfalls große, aber deutlich teureren Oberklasse-Modelle wie das Galaxy S23 Ultra von Samsung ins Visier, sondern vielmehr die ähnlich positionierten Geräte von Anbietern wie Xiaomi und Transsion.Realme selbst kündigte die bevorstehende Einführung der Realme Note-Serie bereits über seine Social-Media-Kanäle an. Fast gleichzeitig tauchte bei Twitter allerdings auch ein Foto auf, das anscheinend von einem Teilnehmer eines in Indonesien durchgeführten Vorab-Briefings für Medien- oder Vertriebspartner von Realme stammt.Es zeigt eine Präsentation, zu der auch eine Tabelle mit einem Vergleich des sogenannten Realme Note 1 mit den Smartphones Infinix Note 30 und Xiaomi Redmi Note 13 gehört. Die Tabelle nennt unter anderem den Launch-Termin 24. Januar 2024 und listet obendrein die wichtigsten Kerndaten für das neue günstige Smartphone mit großem Display auf.So soll das Realme Note 1 offensichtlich ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit Full-HD-Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholrate bekommen, bei dem der Fingerabdruckleser unter der Bildschirmoberfläche verbaut werden soll. Unter der Haube tut demnach der MediaTek Dimensity 7050 seinen Dienst, bei dem es sich um einen recht modernen 5G-fähigen Octacore-SoC handelt.Die Hauptkamera des Realme Note 1 bietet angeblich 108-Megapixel-Auflösung, wobei auch noch ein 8-Megapixel-Sensor für Ultraweitwinkel-Aufnahmen und ein sinnfreier Makrosensor mit zwei Megapixeln zur Ausstattung gehören werden. Die Frontkamera wird immerhin 16 Megapixel bieten. Auch an Bord: ein 5000-mAh-Akku, welcher mit ordentlichen 67 Watt schnell geladen werden kann und zwei Stereolautsprecher.Abhängig vom Preis wird Realme mit dem Note 1 durchaus gut positioniert sein. Abzuwarten bleibt, ob man die Geräte auch international auf den Markt bringt. Hierzulande hat Realme allerdings noch ein Problem: aufgrund der Patentansprüche des finnischen Mobilfunkausrüsters Nokia hat man den Vertrieb in Deutschland schon vor längerer Zeit auf unbestimmte Zeit gestoppt.