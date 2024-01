Logitech MX Keys S: Premium-Tastatur heute bei Saturn zum Tiefpreis

Saturn und Media Markt senken den Preis der Logitech MX Keys S Plus um stolze 20 Prozent. Die beliebte Edel-Tastatur geht somit für günstige 87,99 Euro über die virtuellen Ladentheken der Online-Shops - inkl. Handballenauflage und Kompatibilität zu PCs und Macs.

Logitech

Perfekt fürs Büro und Home-Office

Weitere Infos zur Logitech MX Keys S Plus

Das Gutscheinheft von Media Markt und Saturn gewährt einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent auf viele Logitech-Produkte, darunter auch für die MX Key S Plus . Somit können die Händler einmal mehr mit einem stark reduzierten Preis über­zeu­gen, der im Preisvergleich sogar als Bestpreis gewertet werden kann.Um den Sparpreis von 87,99 Euro bei Media Markt und Saturn zu erhalten, müsst ihr euch in ein Kundenkonto einloggen bzw. euch in den Online-Shops registrieren. Der Rabatt wird dann direkt im Warenkorb abgezogen.Die Logitech MX Keys S Plus ist eine fortschrittliche, drahtlose Tastatur, die sowohl für PC als auch Mac optimiert ist. Sie bietet eine solide Kombination aus Ergonomie, Design und Funktionalität. Ihre konkaven Tasten und der stabile Tastenanschlag sorgen für ein komfortables und flüssiges Schreibgefühl. Das "Plus" steht im Übrigen für die mitgelieferte Handballenauflage (Palm Rest).Die Hintergrundbeleuchtung passt sich automatisch den Lichtverhältnissen an und schaltet sich sogar ein, sobald sich Ihre Hände der Tastatur nähern. Mit ihrer USB-C Aufladefunktion und einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen (bei aktiver Hintergrundbeleuchtung) setzt sie neue Maßstäbe in Bezug auf Effizienz und Bedienfreundlichkeit.Die MX Keys S Plus punktet nicht nur mit ihrem Äußeren und der Handhabung, sondern auch mit ihrer Software, den Logitech Options. Diese ermöglicht eine individuelle Anpassung der Funktionstasten und bietet zudem eine Multi-Device-Funktion, mit der man bis zu drei Geräte gleichzeitig verbinden und nahtlos zwischen ihnen wechseln kann.Zusätzlich ermöglicht die Tastatur dank der Flow-Technologie das Kopieren von Texten, Bildern und Dateien von einem Gerät zum anderen, was sie zu einer hervorragenden Wahl für produktivitätsorientierte Benutzer macht. Die Tastatur unterstützt sowohl Bluetooth als auch den Logitech Unifying Empfänger und ist somit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.