PayPal-Gründer Peter Thiel soll als FBI-Informant gearbeitet haben

Der Risikokapitalgeber und PayPal-Mitbegründer Peter Thiel ist einem Medienbericht zufolge seit einigen Jahren Informant für das FBI. Dabei soll er dem Inlandsgeheimdienst Informationen über "ausländische Kontakte und Intrigen im Silicon Valley" zugespielt haben.

Gleich mehrere Quellen plauderten

Offenlegung der Verbindung

Zusammenfassung PayPal-Mitgründer Peter Thiel soll FBI-Informant sein

Thiel lieferte Informationen über Silicon Valley und ausländische Kontakte

Thiel war "vertrauliche menschliche Quelle" für Agenten Johnathan Buma

Thiel begann seine Tätigkeit als Informant im Jahr 2021

Informationen über innenpolitische Kontakte waren ausgeschlossen

Thiel forderte FBI-Ermittlungen gegen Google wegen chinesischer Infiltration

Thiel hat sich aus US-Präsidentschaftswahlen 2024 zurückgezogen

Das meldet das Online-Magazin Insider und beruft sich dabei auf mehrere Quellen, die einstimmig von der Arbeit Thiels als FBI-Informant sprachen.Insider sprach mit mehreren Personen, die behaupten, Thiel sei eine "vertrauliche menschliche Quelle" (Confidential Human Source, CHS) für einen in Los Angeles ansässigen Agenten namens Johnathan Buma gewesen. Die interne Bezeichnung als "CHS" gibt es dabei laut dem Bericht nur für wiederkehrende, überprüfte Informanten. Diese zweite Karriere von Peter Thiel abseits von Start-ups und Parteien-Finanzierung soll dabei im Jahr 2021 begonnen haben.Während Thiel einst ein prominenter Unterstützer des ehemaligen Präsidenten Donald Trump war, der Gegenstand mehrerer FBI-Ermittlungen war, soll Thiels Informanten Deal nun jegliche Informationen über innenpolitische Kontakte ausgeschlossen haben.Thiels Freunde bei den Republikanern haben also nichts zu befürchten. Das FBI wollte laut dem Bericht stattdessen Thiels Einschätzungen über eine mögliche ausländische Einflussnahme in der Technologiebranche erhalten. Wie Insider berichtet, hatte Thiel das dabei FBI aufgefordert, gegen Google wegen " Infiltration durch die chinesische Regierung " zu ermitteln.Beweise gab es dafür aber wohl nicht. Welche Themen er ansonsten noch auf seiner Agenda hat oder hatte, ist unbekannt. Der Bericht deutet zudem an, dass die Zeiten als FBI-Informant bereits wieder vorbei sind.Nun heißt es, man habe die FBI-Verbindung als "Rache geoutet, weil Thiel nicht in die Start-ups eines rechtsgerichteten Bloggers investiert hatte."Weder Thiel noch das FBI haben sich gegenüber Insider zu dem Bericht geäußert. Das wird vermutlich auch nicht geschehen, denn schon allein der Verdacht, dass die Verbindung sich als wahr herausstellen könnte, ist nun sowohl für die Techbranche als auch für die Politik ein heißes Eisen.Der Status als langjähriger Informant würde Thiel in Konflikt mit Teilen der republikanischen Partei bringen, die dem FBI im Zuge der Ermittlungen gegen Trump überaus feindlich gesinnt ist.Thiel hat sich allerdings schon früh aus der US-Präsidentschaftswahlen 2024 zurückgezogen, weil er laut eigener Aussage das Gefühl hatte, dass die Republikaner sich auf einen innenpolitischen Kulturkampf konzentrierten, anstatt auf die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der USA.