Stark reduziert: AVM FritzFon X6 bei Media Markt jetzt zum Bestpreis

Bei Media Markt erhaltet ihr das AVM FritzFon X6 jetzt zum reduzierten Preis. Das speziell für die FritzBox optimierte DECT-Telefon kostet hier nur noch 85 Euro. Damit erreicht der Online-Shop den aktuellen Best­preis für den Nachfolger des ebenso beliebten FritzFon C6.

Super in Verbindung mit einer FritzBox

Die Vorteile des AVM FritzFon X6

Im August zum Hersteller-Preis von stolzen 99 Euro gestartet, ist das AVM FritzFon X6 jetzt für vergleichsweise günstige 85 Euro erhältlich. Der Blick in den Preisvergleich zeigt: Media Markt ist mit der günstigste Online-Shop, liefert das Festnetztelefon versandkostenfrei und gewährt beim Kauf Extra-Bonuspunkte."Das Berliner IT-Unternehmen kombiniert den Look des FritzFon C5 mit den technischen Features des FritzFon C6 und wertet das Paket mit einem hellen IPS-Display ohne Bildschirmlücke auf. Nutzt man die Vorteile der FritzBox und eventuell sogar die Smart-Home-Funktionen, erhält man ein zeitgemäßes Festnetztelefon, für das sich die Investition lohnt."Technisch setzt das FritzFon X6 auf einen 2,4 Zoll großen IPS-Bildschirm, der im Vergleich zu älteren AVM-Telefonen vollständig laminiert wurde. Das heißt: die Lücke zwischen Display und Schutzglas verschwindet komplett. Weiterhin bringt das X6 nur knapp 100 Gramm auf die Waage und bietet den bekannt kantigen Look des einst beliebten FritzFon C5.Zusätzlich bringt AVM eine neue Favo­riten­taste unter, mit der Menüs, Kontakte und Co. per Schnellzugriff zügig auf­ge­ru­fen werden können. Die Ak­ku­lauf­zeit des FritzFon X6 liegt bei etwa 16 Stunden Gesprächs- und 12 Tagen Stand-by-Zeit. Dabei unterstützt das DECT-Telefon HD-Telefonie mit Full-Duplex-Freisprechen und sämtliche Vorteile der FritzBox-Software FritzOS (z.B. Smart-Home-Steuerung und Anrufbeantworter).