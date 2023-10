Prime-Deal: 15 GB Vodafone Flat für 7,99 Euro ohne Anschlusspreis

Passend zur Schnäppchenjagd rund um den Prime Day hat auch Klarmobil ein echtes Tarif-Schnäppchen im Angebot. Beim Vodafone Special Deal gibt es eine 15 GB Allnet-Flat zum Sonderpreis von 8 Euro im Monat . Das Beste: Auch der Anschlusspreis von 40 Euro entfällt.

Nur für begrenzte Zeit: Der günstige Tarif im Netz von Vodafone ist nur bis Mittwoch, den 11.10.2023, um 23:59, erhältlich. Jetzt schnell zum Bestpreis sichern! Der günstige Tarif im Netz von Vodafone ist nur bis Mittwoch, den 11.10.2023, um 23:59, erhältlich.

Allnet-Flat 15 GB im Vodafone-Netz für nur 7,99€

15 GB LTE Internet-Flat (50 Mbit/s)

Vodafone-Netz

FLAT Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn möglich

7,99€/Monat

Kein Anschlusspreis!

Wenn Amazon einen Schnäppchentag ausruft, lassen Angebote von anderen Anbietern nicht lange auf sich warten. Klarmobil hat passend zum Prime Deal Day jetzt ein Angebot gestartet , das sich im Meer der Discounter-Tarife mit 24 Monaten Laufzeit wirklich sehen lassen kann. Für nur acht Euro im Monat erhält man hier ein vollwertige Allnet-Flat im Vodafone-Netz, die mit 15 GB ein ausgezeichnetes GB-pro-Euro-Verhältnis bietet.Wie in der Übersicht (folgend) zu sehen ist, macht Klarmobil den Tarif mit dem Verzicht auf teure Spitzengeschwindigkeiten günstiger. Für die mobile Nutzung von Diensten wie Youtube, Spotify, Zoom und Co. reichen die gebotenen 50 Mbit/s aber vollständig aus, hier ist eine gute Netzabdeckung wohl der wichtigere Faktor für eine reibungslose Nutzung. Auch der Upload ist mit 25 Mbit/s auf einem guten Niveau.Das gilt auch für den weiteren Leistungsumfang des Tarifs. Eine Telefonie-Flat ist ebenso wie eine SMS-Flat an Bord, im EU Ausland nutzt man den Vertrag wie zu Hause. Praktische Features wie VoLTE & WLAN Call und die Wahl einer eSIM sind geboten, vor dem 25. Monat sollte wegen steigendem Monatspreis auf knapp 20 Euro aber auf jeden Fall eine Kündigung erfolgen.