Mehr Klicks generieren: Twitter/X tarnt Werbung als reguläre Tweets

Kaum ein Tag vergeht bei Twitter inzwischen ohne neue Entwicklungen, die Verärgerung bei den Nutzern hervorrufen. Aktuell taucht bei einigen Usern Clickbait-Werbung auf, die mangels Kennzeichnung überhaupt nicht mehr als solche erkennbar ist.

Clickbait in der Timeline

Deutschland wohl nicht

Zusammenfassung Twitter-Nutzer berichten über nicht gekennzeichnete Clickbait-Werbung

Werbung ist nicht als solche erkennbar und Urheber unklar

Werbung ähnelt echten Tweets, nur mit Fake-Avatar, Text und Foto

Inhalte ähneln minderwertigen "Chumbox"-Anzeigen auf Nachrichtenseiten

Werbetexte sind im klassischen Clickbait-Stil verfasst

Vermutung: Twitter hat erhebliche Finanzierungsprobleme

In Deutschland könnte Umsetzung dieses Anzeigenformats problematisch sein

Die Kollegen des US-Magazins Mashable berichten, dass sich in den letzten Tagen mehrere Nutzer bei ihnen mit entsprechenden Beispielen gemeldet haben. Die neue Form der Werbung ist weder als Anzeige gekennzeichnet, noch haben die Leser die Möglichkeit, zu erkennen, wer sie geschaltet hat.Das Posting besteht im Grunde nur aus einem Fake-Avatar, einem kurzen Text und einem Foto. Die Werbung unterscheidet sich somit faktisch nicht von echten Tweets, bei denen ein anderer Nutzer ein Bild geteilt hat - oder eben nach der Abschaffung von Link-Überschriften auch einen Artikel auf einer Nachrichtenseite.Die Art der Inhalte, die in dem neuen Format angezeigt werden, ähneln dabei den Inhalten, die in spammigen, minderwertigen "Chumbox"-Anzeigen zu finden sind, die unter Beiträgen auf vielen Nachrichtenseiten zu finden sind. Die Texte sind dabei im klassischen Clickbait-Stil verfasst, sollen also den Betrachter in erster Linie zu einem Klick verführen."Dies scheint unglaublich, passiert aber in Dubai jeden Tag", heißt es beispielsweise in einer Anzeige, die den Nutzer wiederum nur auf eine Website eines Drittanbieters leitet, die mit eigenen Anzeigen überladen ist. "Diese unglaublich coolen Gadgets werden dieses Jahr ausverkauft sein. Handeln Sie jetzt!" und "Wenn Sie unter Ohrensausen (Tinnitus) leiden, werden Sie diesen jüngsten Durchbruch lieben" sind weitere Beispiele für den Inhalt der neuen Twitter-Anzeigen.Diese Neuerung dürfte ein weiterer Hinweis darauf sein, dass Twitter - oder X, wie es neuerdings auch genannt wird - erhebliche Probleme bei der Finanzierung hat. Seitdem der Unternehmer Elon Musk das Netzwerk kaufte und die Hürden gegen Hetze und Desinformation beseitigte, betrachten seriöse Werbetreibende mit lukrativen Kampagnen das Netzwerk immerhin kaum noch als lohnenswerte Investitionsmöglichkeit. In Deutschland dürfte der Plattform-Betreiber Schwierigkeiten haben, dieses Anzeigenformat umzusetzen - denn hierzulande gibt es klare gesetzliche Vorgaben, wie Werbung zu kennzeichnen ist.