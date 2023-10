Prime Day: Amazon verkauft Microsoft Office heute zum Bestpreis

Zum Start des zweiten Prime Day 2023 wird das beliebte Microsoft 365 Family-Paket mit 15 Monaten Laufzeit für nur noch 51,99 Euro verkauft. Damit erreicht das Office-Bundle aus Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Co. einmal mehr den aktuellen Bestpreis.

Dieser Prime-Deal lohnt sich

MS Office-Programme unter einem günstigen Dach

Trotz diverser Alternativen gehört das Microsoft 365 Family-Bundle zu den beliebtesten Office-Paketen, die weder am Arbeitsplatz im Büro, noch im Home-Office oder auf den privaten PCs der gesamten Familie fehlen sollten.Dass Amazon im Zuge des zweiten Prime Day bzw. der Prime Deal Days jetzt erneut den Preis auf nur noch 51,99 Euro senkt, sollte Anlass dazu geben, das eigene Abonnement mit dem günstigen Prepaid-Download-Code um mindestens 15 Monate zu verlängern.Amazon bietet damit den aktuellen Bestpreis, beinahe auf Black-Friday-Niveau des Vorjahres. Wie üblich steht Microsoft 365 Family im Bundle mit den Anti-Virenprogramm Norton 360 Deluxe oder McAfee Total Protection zur Wahl.Keine Panik: Die kostenlosen Tools von Norton und McAfee müssen nicht verwendet werden, da sämtliche Download-Codes separat voneinander per E-Mail versendet werden. Es ist dem Käufer selbst überlassen, ob er die Software nutzen, verschenken oder einfach ignorieren möchte.Microsofts 365 Family-Paket bietet Zugriff für sechs Nutzer und eine Kompatibilität zu Windows und MacOS. Neben den bekannten Office-Programmen Word, Excel, PowerPoint und Outlook sind zudem ein OneDrive Cloud-Speicher mit einer Kapazität von 1 TB, ein persönlicher Tresor für Passwörter aller Art und eine laut Microsoft "erweiterte Sicherheit" mit an Bord.Der Rabatt bei Amazon kann von Schnäppchen-Jägern zudem dafür genutzt werden, um die Laufzeit von Microsoft 365 langfristig zu verlängern. Die Download-Codes können für bis zu fünf Jahre im Voraus eingelöst werden.Die deutlich günstigere Prepaid-Lösung lohnt sich für alle, die sich nicht an ein Microsoft 365 Family-Abo für monatlich 10 Euro (oder 99 Euro pro Jahr) binden wollen. Im Vergleich zum klassischen Abonnement der Redmonder werden über 15 Monate gerechnet somit gerade einmal 40 Prozent des Preises fällig.