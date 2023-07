iOS 16.5.1 (c): Apple startet iOS-Notfall-Updates noch einmal

Apple hat ein wichtiges Sicherheits-Update für iPhone , iPad und Mac noch einmal gestartet. Die Notfall-Updates waren kurz nach ihrer ersten Veröffentlichung aufgrund von Kompatibilitätsproblemen gestoppt worden . Das Rapid Security Response-Update ist jetzt mit dem Zusatz (c) erhältlich.

iOS-Sicherheitsmaßnahme 16.5.1 (c) Diese schnelle Sicherheitsmaßnahme enthält wichtige Sicherheitskorrekturen und wird allen Benutzer:innen empfohlen

Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du auf dieser Website: https://support.apple.com/kb/HT201222

Rapid Security Response-Update, kurz RSR oder "Sicherheitsmaßnahme", behebt Sicherheitslücken und bekannte Schwachstellen.

WebKit-Sicherheitslücken werden gestopft und aufgetauchte Probleme nach Freigabe von iOS 16.5.1 (a) behoben.

Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA) oder über iTunes.

Apple hat iOS 16.5.1 (c) , iPadOS 16.5.1 (c) und MacOS 13.4.1 (c) veröffentlicht. Der Zusatz in der Klammer zeigt, dass es sich um ein aufbauendes Update handelt, welches wichtige Sicherheitsupdates mitbringt.Diese Art von Aktualisierungen heißen Rapid Security Response, kurz RSR oder zu Deutsch einfach "Sicherheitsmaßnahme", und dienen der schnellen Sicherheitskorrektur. Apple hat die RSR noch nicht häufig eingesetzt - sie bezeichnen Updates außer der Reihe, die bei Sicherheitslücken und bekannten Schwachstellen eingesetzt werden. Auch bei der vorangegangenen Sicherheitsmaßnahme musste Apple das Update kurz stoppen und dann überarbeitet neu verteilen.Dieses Mal stopft Apple eine vermutlich bereits aktiv ausgenutzte Sicherheitslücken im WebKit. Die erneuten Updates beheben auch die Probleme, die nach der Freigabe des RSR iOS 16.5.1 (a) aufgetaucht waren und werden also auch an Nutzer ausgeliefert, die das erste Update schon vor dessen Rückzug installiert hatten. Apple-Nutzer sollten zeitnah aktualisieren, um die genannten Probleme und Sicherheitslücken zu beheben.Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA) je nach Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit.Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update von iPhone und iPad nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Software-Update. Dort wird das Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.