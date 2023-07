Prime Day-Knaller: Amazon verkauft 55" 4K-Fernseher für 190 Euro

Nur bis 9:30 Uhr erhaltet ihr den Amazon Fire TV 4 mit 55-Zoll-Diagonale für stark reduzierte 189,99 Euro. Der 4K-Fernseher bietet neben seiner hohen Auflösung Features wie HDR10, HDMI 2.1, Dolby Digital Plus und die direkte Integration eines Fire TV samt Sprachfernbedienung.

Weitere Details zur Amazon Fire TV 4-Serie im Prime Day 2023

Der Prime-Day-Deal von Amazon ist ein No-Brainer für alle, die einen günstigen 4K-Fernseher aus der Einsteiger- bzw. Mittelklasse suchen. Dass anstelle der sonst üblichen 700 Euro nur knapp 190 Euro fällig werden, dürfte zudem Schnäppchenjägern gut gefallen.Das Angebot gilt nur bis 9:30 Uhr oder solange der Vorrat reicht.Bei einem Blick auf die technischen Daten des reduzierten Amazon Fire TV 4 treffen wir auf einen 55 Zoll (ca. 140 cm) großen Direct-LED-Bildschirm mit einer zeitgemäßen 4K-UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln. Die Helligkeit wird mit 300 cd/m² angegeben, die Bildwiederholrate liegt bei 60 Hz. Für eine verbesserte Kontrastwiedergabe sorgen HDR10 sowie HLG und in Hinsicht auf den Klang unterstützt Dolby Digital Plus mit seinen (virtuellen) Surround-Funktionen und einem Stereo-Sound mit zwei 8-Watt-Lautsprechern.Weiterhin verfügt der Amazon Fire TV 4 (55") über zwei USB, einen CI+-Slot, drei HDMI 2.0 und einen HDMI 2.1, letzterer mit eARC-Feature, etwa für optionale Soundbars. Das Fernsehsignal kann via Kabel, Satellit und terrestrisch (DVB-T2 HD) empfangen werden, obwohl sich der Alltag via Ethernetanschluss bzw. WLAN wohl eher im Internet auf Streaming-Plattformen wie Amazon Prime Video, Netflix und Disney+ abspielen dürfte. Passend dazu ist Fire TV OS an Bord, das Betriebssystem bekannt von Fire TV Sticks und Co. - natürlich mit Alexa-Sprachfernbedienung.