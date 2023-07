Bluetooth-Speaker: JBL Charge 4 bei Media Markt für nur 99 Euro

Bei Media Markt erhaltet ihr den JBL Charge 4 jetzt für günstige 99 Euro. Der beliebte Bluetooth-Lautsprecher überzeugt mit einem tollen Klang, wasserdichten Gehäuse, einer langen Akkulaufzeit und seiner Funktion als 7500-mAh-Powerbank. Und das alles zum aktuellen Bestpreis.

Gegenüber der UVP liegt der Preisvorteil im Online-Shop von Media Markt bei 80 Euro und auch bei anderen Händlern werden mindestens 20 Euro mehr fällig. Somit dürften sich Musikliebhaber und Schnäppchenjäger über die Preissenkung freuen.Der JBL Charge 4 ist ein tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, der für seine robuste Bauweise und hervorragende Klangqualität bekannt ist. Mit seinem zylinderförmigen Design, das den 360-Grad-Klang ermöglicht, bietet der Charge 4 eine leistungsstarke Audioleistung. Eines seiner bemerkenswertesten Merkmale ist die Wasserdichtigkeit nach IPX7-Standard, die es ermöglicht, den Lautsprecher ohne Bedenken am Pool oder am Strand zu verwenden.Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden (7500 mAh Batterie) und der Fähigkeit, zwei Smartphones oder Tablets gleichzeitig zu verbinden, ist er eine ideale Option für Musikliebhaber, die einen langlebigen und vielseitigen tragbaren Lautsprecher suchen.Zusätzlich zur Klangqualität bietet der JBL Charge 4 auch einzigartige Funktionen wie die JBL Connect+ Technologie, mit der Benutzer bis zu 100 JBL Connect+-kompatible Lautsprecher synchronisieren können, um ein umfassendes Audioerlebnis zu schaffen.Der Lautsprecher verfügt zudem über einen eingebauten USB-Anschluss, der das Aufladen von Geräten unterwegs ermöglicht, was ihn zu einem nützlichen Powerbank-Begleiter für Ausflüge und Veranstaltungen macht. Insgesamt ist der JBL Charge 4 nicht nur ein Lautsprecher, sondern ein vielseitiges Gerät, das sowohl für Unterhaltung als auch für Komfort konzipiert ist.