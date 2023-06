AVM-Rabatt: FritzBox 7530 AX bei Media Markt für nur 139 Euro

Bei Media Markt sinkt der Preis der AVM FritzBox 7530 AX auf nur noch 139 Euro. Gleichzeitig wird der beliebte DSL-Router im Bundle mit dem FritzFon C6 zum Sparpreis verkauft. Egal ob einzeln oder im Paket mit dem DECT-Telefon, der Preis stimmt. Wir haben alle Details.

AVM FritzBox 7530 AX Jetzt für 139 Euro bei Media Markt

AVM FritzBox 7530 AX + Fon C6 Jetzt für 189 Euro bei Media Markt

AVM FritzBox 7530 AX + Fon C6 Jetzt für 189 Euro bei Media Markt

Nachdem der MwSt.-Rabatt auf AVM-Produkte ausgeschlossen wurde, bietet man im Media Markt Online-Shop nach Ende der Rabattaktion die FritzBox 7530 AX wieder einmal zum Tiefpreis für nur 139 Euro an. Das Paket mit dem FritzFon C6 ist dabei ebenfalls etwas günstiger im Vergleich zum Einzelkauf.Die AVM Fritz!Box 7530 AX ist ein Mittelklasse-Router, der dank seiner Unterstützung des Wi-Fi 6 Standards (auch bekannt als 802.11ax) hohe Geschwindigkeiten und verbesserte Kapazitäten im Vergleich zu älteren Wi-Fi-Standards bietet. Der Router unterstützt DSL-Anschlüsse einschließlich Supervectoring 35b, welches Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s ermöglicht.Mit integriertem DECT und Kompatibilität zu Mesh-Netzwerken ist er ein vielseitiger Router, der eine optimale Heimvernetzung ermöglicht. Darüber hinaus bietet die Fritz!Box 7530 AX eine breite Palette an Anschlüssen einschließlich Gigabit-Ethernet und USB 3.0, um eine breite Palette von Geräten und Netzwerkanforderungen zu unterstützen. Ebenso ist der Aufbau eines Smart-Home-Ökosystems möglich.Passend zum Router gibt es mit dem AVM Fritz!Fon C6 ein optionales DECT-Telefon, das speziell für die Nutzung mit FritzBoxen entwickelt wurde. Dieses schnurlose Telefon bietet eine HD-Audioqualität und kann für Internet- und Festnetztelefonie verwendet werden. Es verfügt über eine umfangreiche Funktionssuite auf Basis des FritzOS mit voller Kompatibilität zu digitalen Anrufbeantwortern.Ebenso ist die Unterstützung für E-Mail, Internetradio und Feed-News in Kombination mit der FritzBox mit an Bord. Es ist zudem mit einem hochauflösenden Farbdisplay, einer beleuchteten Tastatur und einem Telefonbuch für bis zu 300 Einträge ausgestattet, was es zu einem äußerst nützlichen Gerät für den Heimgebrauch macht.