MwSt. geschenkt: HP Victus 15 Gaming Laptop bei Saturn reduziert

Saturn schenkt euch die Mehrwertsteuer, die beste Zeit für ein neues Gaming-Notebook. Das HP Victus 15 gehört zu den beliebtesten Modellen mit leistungsstarker AMD-Technik, flotter SSD und IPS-Display. Vor allem Casual-Gamer kommen dank Ryzen und Radeon voll auf ihre Kosten.

HP Victus 15-fb0354ng Jetzt für 671 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Stylish, Kompakt und mit starker AMD-Hardware

HP Victus 15-fb0354ng Jetzt für 671 Euro bei Saturn

Zum Angebot

Gaming-Power für moderne Spiele und die besten Klassiker

Überzeugender Funktionsumfang mit Wi-Fi 6 und Co.

HP Victus 15-fb0354ng Jetzt für 671 Euro bei Saturn

Zum Angebot

HP

Die MwSt.-Aktion bei Saturn erweist sich als äußerst praktisch, um sich den 15-Zoll-Laptop mit AMD Ryzen 5, 512 GB SSD und Radeon RX 6500M-Grafikkarte für weniger als 700 Euro nach Hause liefern zu lassen. Perfekt für den Einstieg in die Gaming-Welt.Das HP Victus 15-fb0354ng setzt auf ein stylishes Gehäuse samt RGB-Beleuchtung der Tastatur, ohne jedoch aufdringlich zu wirken. Somit kann das 15-Zoll-Notebook nicht nur als Gaming-, sondern auch als Office- und Multimedia-Begleiter bestens eingesetzt werden. Dabei bringt es nur knapp über zwei Kilogramm auf die Waage und bietet trotz seiner kompakten Abmessung sogar einen integrierten Ziffernblock. Doch am Ende des Tages steht selbstverständlich die Leistung des Gamers im Mittelpunkt.Die bei Saturn stark reduzierte Konfiguration des Spiele-Laptops setzt auf einen AMD Ryzen 5 5600H-Prozessor mit sechs Rechenkernen und einer Taktrate von bis zu 4,2 GHz. Ihm zur Seite stehen 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher (3200 MHz RAM) und eine 512 GB PCIe-NVMe-SSD im M.2-Format. Für alle grafischen Belange hält sich die dedizierte AMD Radeon RX 6500M-Grafikkarte mit 4 GB GDDR6-Videospeicher bereit, die das 15 Zoll große, entspiegelte Full-HD-Display mit IPS-Technik befeuert.Was, nur 4 GB Videospeicher? Macht euch keine Sorgen! Die RX 6500M kann im Einsteiger-Segment unter den Gamern überzeugen. Aktuelle Tests zeigen, dass die Karte bestens für moderne Spiele in mittleren bis hohen Grafikdetails bei Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) unter Windows 11 Home geeignet ist. Für Kenner: Im Grafik-Benchmark 3DMark erreicht der Gaming-Laptop über 92.000 Punkte beim Cloud Gate Graphics Score.Titel wie Cyberpunk 2077, Dying Light 2, God of War, Battlefield 2024, Forza Horizon 5 oder Far Cry 6 lassen sich somit problemlos und flüssig mit 50+ FPS auf dem HP Victus 15-fb0354ng wiedergeben. Das gilt auch für die neuesten Top-Spiele und Klassiker, etwa Diablo 4, Minecraft, Fortnite, Apex Legends und Co.Nicht nur die CPU- und GPU-Power können sich sehen lassen, auch die Anschlüsse und Funkverbindungen überzeugen. So setzt das HP Victus 15 unter anderem auf drei USB-Ports, einer davon mit USB-C- und DisplayPort-Technik, sowie HDMI 2.1 und Gigabit-LAN.Gefunkt wird über Wi-Fi 6 (WLAN-ax) und Bluetooth 5.3. Darüber hinaus ist ein SD-Kartenleser nebst 720p Webcam an Bord, Bang & Olufsen optimiert die HP Audio Boost Lautsprecher des Notebooks und die Akkulaufzeit der 52,5-Wh-Batterie (3-Zellen-Akku) liegt bei bis zu 10 Stunden.